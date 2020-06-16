اليوم السابع
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مدير عام الصحة العالمية: "كوفيد 19" سلط الضوء على دور الممرضات والقابلات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:56 م
مدير عام الصحة العالمية: "كوفيد 19" سلط الضوء على دور الممرضات والقابلات الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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أكد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا المستجد، قد سلطت الضوء على الدور الهام الذى تلعبه الممرضات والقابلات فى الرعاية الصحية.

وقال تيدروس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" كوفيد 19 سلط الضوء على القابلات والممرضات والدور الحاسم الذي يلعبونه، العام المخصص للممرضات والقابلات هو فرصة لاستخدام أصواتهم لتعزيز الدعوة إلى أنظمة صحية أكثر استجابة ومرونة كأساس للصحة للجميع".

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

 

وفى سياق آخر حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من الاستهتار بخطورة الانفلونزا الموسمية في نصف الكرة الجنوبي وما تسببه من خسائر فادحة، وغرد تيدروس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "موسم انفلونزا نصف الكرة الجنوبي مستمر. يمكن أن يؤدي التداول المشترك لـ COVID19 والإنفلونزا إلى تفاقم التأثير على النظم الصحية المثقلة بالفعل، ونحن نشهد بالفعل ترصد الإنفلونزا إما معلقًا أو يتراجع بسبب الوباء".

وقالت منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من الاستجابة العالمية المستمرة لوباء COVID19 ، لا يمكننا أن نغفل عن قضايا الصحة العامة الهامة الأخرى ، بما في ذلك الإنفلونزا. تؤثر الأنفلونزا على كل بلد كل عام ، وتتسبب في خسائر فادحة".

وعلى جانب آخر، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أهمية التبرع بالدم لانقاذ أرواح المرضى بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ووجه تيدروس أدهانوم رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " رسالتنا في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم هي: الاستمرار في التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح. التبرع بالدم أثناء COVID19 آمن ، شريطة احترام إجراءات الإبعاد والنظافة".


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