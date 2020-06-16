اليوم السابع
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مدير تعليم الجيزة يوضح شروط قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:00 ص
مدير تعليم الجيزة يوضح شروط قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم الجيزة، أن هناك تسهيلات على المعلمين المعتذرين المشاركين في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والتي بدأت المديرية في تلقى طلبات اعتذارهم بداية من الأحد الماضى وتستمر حتى غدا الاربعاء بمدرستى السعيدية الرياضية ( للرجال ) والشهيد العميد أحمد محمد سيد الاعدادية بنين " الجيزة الاعدادية سابقا " ( للسيدات ) .
 
وأضاف حجازى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات حفاظاً على سلامة المعلمين، مع استمرار تطهير وتعقيم المدرسة حفاظاً علي السلامة العامة .
 
وأوضح مدير تعليم الجيزة أن لجان الاعتذارات استقبلت المعتذرين من إدارات ( جنوب – الهرم – العمرانية – بولاق الدكرور – كرداسة – الواحات – اطفيح – الشيخ زايد -  الدقى – العجوزة – أوسيم – الوراق – منشأة القناطر –  أكتوبر ) التعليمية ، ومن المقرر أن تستقبل اليوم الثلاثاء اعتذارات المعلمين بإدارات (العياط – شمال – أبو النمرس – الحوامدية –الصف – البدرشين ) التعليمية ، ويوم الاربعاء هو يوم مخصص للذين تخلفوا عن التقديم للاعتذار من جميع الإدارات التعليمية .
 
وأشار حجازى إلى أنه سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا للمستندات المعتمدة كما حددت الوزارة، وهى :
1.   قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
2.   أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)
3.   العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)
4.   نسبة عجز 5%. 
5.   وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد) 
6.   وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد ) 
7.   وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام )
8.   الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)  
9.   ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط )
10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
 
 
 

تعليم الجيزة

اعتذارات المعلمين

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة

الجيزة

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