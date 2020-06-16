اليوم السابع
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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى التعاون الفورى والكامل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:36 ص
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى التعاون الفورى والكامل وكالة الطاقة الذرية - أرشيفية
وكالات

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دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى، إيران إلى التعاون الفورى والكامل مع الوكالة، من خلال توفير الوصول الفورى إلى المواقع التي تحددها الوكالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قدم جروسى، في إحاطته الافتراضية لمجلس محافظي الوكالة، بشأن التحقق والرصد النوويين في إيران، تقريرين كان الأول بعنوان "التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231"، والثاني بعنوان "اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران ".

وقال جروسي:" إن إيران أعلنت في يناير أن برنامجها النووي لن يكون خاضعًا لأي قيود في مجال العمليات، وأنها ستواصل التعاون مع الوكالة كما كان الحال في الماضي".

وأضاف: "حتى الآن، لم تلاحظ الوكالة أي تغييرات في تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية فيما يتعلق بهذا الإعلان بالذات، أو في مستوى تعاون إيران فيما يتعلق بأنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي أن الوكالة تواصل التحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاقية الضمانات، وعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة لإيران مستمرة.

وأعرب المدير العام جروسي عن قلقه الشديد إزاء منع الوكالة من قبل إيران لأكثر من أربعة أشهر من الوصول إلى موقعين، وعدم انخراط إيران لمدة عام تقريبًا في مناقشات جوهرية لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة والمواد النووية والأنشطة ذات الصلة.

ولفت النظر إلى أن هذا يؤثر سلبا على قدرة الوكالة على حل الأسئلة وتقديم تأكيد موثوق به لغياب المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في هذه المواقع في إيران.

الجدير بالذكر أن التقارير المقدمة من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يغطي الأول منها الأنشطة ذات الصلة للوكالة في الأشهر القليلة الماضية، فيما يغطي التقرير الثاني جهود الوكالة لتوضيح الأسئلة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات إيران بموجب اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي.  


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