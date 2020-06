مدير الصحة العالمية: الانفلونزا تؤدى لتفاقم أزمة النظم الصحية المثقلة من كورونا

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من الاستهتار بخطورة الانفلونزا الموسمية في نصف الكرة الجنوبي وما تسببه من خسائر فادحة، وغرد تيدروس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "موسم انفلونزا نصف الكرة الجنوبي مستمر. يمكن أن يؤدي التداول المشترك لـ COVID19 والإنفلونزا إلى تفاقم التأثير على النظم الصحية المثقلة بالفعل، ونحن نشهد بالفعل ترصد الإنفلونزا إما معلقًا أو يتراجع بسبب الوباء".

The Southern Hemisphere #flu season is underway. Co-circulation of #COVID19 & flu can worsen the impact on already overwhelmed health systems, and we are already seeing influenza surveillance either being suspended or declining due to the pandemic. https://t.co/f7UhcinHJi