اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:06 م
خالد صلاح
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مديرة الأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية: كورونا ما زال يتسارع بالمنطقة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:28 م
مديرة الأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية: كورونا ما زال يتسارع بالمنطقة منظمة الصحة العالمية
رويترز

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قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان اليوم الثلاثاء إن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا وإن الجائحة مستمرة في التسارع.

وأضافت في إيجاز صحفي عبر الانترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن إن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة.

وأضافت "نحن لا نرى تباطؤا في العدوى".

 


منظمة الصحة العالمية

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كورونا

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