محافظ قنا يتفقد أعمال تجهيز مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

قنا وائل محمد

تابع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اعمال تجهيز مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدينة قنا ، للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين وصول اوراق الامتحان للجان على مستوى مراكز المحافظة ، وذلك في اطار الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة الاسبوع القادم ، جاء ذلك بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والامنية .

واكد المحافظ علي ضرورة فرض إجراءات أمنية مشددة علي مركز توزيع الأسئلة والتأكد من وصول اوراق الامتحانات بشكل امن للجان الفرعية ، كما وجه مسئولي مجلس مدينة قنا بتكثيف اعمال النظافة داخل وخارج المبني ومراجعة جميع كشافات واعمدة الانارة .

واعطي الداودي تعليماته لمسئولي التربية والتعليم بمتابعة تجهيزات مقار لجان الامتحانات بكافة مراكز المحافظة لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كافة احتياجاتهم مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .

فيما ذكر الدكتور صبري خالد ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 17 ألف و 821 طالب وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.



