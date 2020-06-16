اليوم السابع
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محافظ قنا: استرداد 19 فدانا و15561 متر مربع من أراضى أملاك الدولة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:52 ص
محافظ قنا: استرداد 19 فدانا و15561 متر مربع من أراضى أملاك الدولة حملات لإزالة التعديات علي الأراضي
قنا - وائل محمد

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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 158 حالة تعدٍ، مؤكدا علي استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 37 حالة تعدٍ بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز ابوتشت ودشنا وقنا بمساحة  15 ألفا و561 متر مربع ، وإزالة 7 حالات تعدٍ بالزراعة علي املاك الدولة بمراكز الوقف ودشنا وقنا بمساحة 19 فدانا و2 قيراط ، وإزالة 100 حالة تعدٍ بالبناء علي الاراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطا و1 سهم ، بالإضافة إلى إزالة 14 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز دشنا وقنا وقوص بمساحة 1770 متر مربع .
 
وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الآن  بمختلف مراكز ومدن المحافظة  بلغ 672 حالة تعدٍ بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 357 ألفا و976 متر مربع ، و138 حالة تعدٍ بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 200 فدان و16 قيراطا و17 سهما، و2719 حالة تعدٍ بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 125 فدانا و20 قيراطا و20 سهما، و485 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 76 ألفا و150 متر مربع.
 
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .
 
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (1)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (1)

حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (2)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (2)

حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (3)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (3)

حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (4)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (4)

حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (5)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (5)

حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (6)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (6)

حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (7)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (7)

حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (8)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (8)

حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (9)
حملات لإزالة التعديات علي الأراضي (9)
 
 

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