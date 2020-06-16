محافظ بورسعيد: انهاء أعمال الصرف الصحى قبل بدء أعمال رصف المنطقة الصناعية.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء اجتماعاته مع جهات المرافق المختلفة بالمحافظة وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية والمقاولين المنفذين لأعمال الرصف وشركة المقاولون العرب.

وشدد محافظ بورسعيد علي سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية للبدء في أعمال الرصف بصورة متكاملة.

كما وجه "الغضبان"، بالتنسيق بين هذه الجهات عند إجراء أية إصلاحات أو أعمال إحلال وتجديد وقبل بدء الحفر كإجراءات احترازية منعاً لإهدار الوقت والجهد، وسرعة انجاز الاعمال .

واكد محافظ بورسعيد، علي أهمية سرعة التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المسئولة عن المرافق، منعاً لتكرار عمليات حفر وتكسير الشوارع وإعادة الشئ لأصله وأن تتم كل عملية علي أعلي جودة وبشكل كامل، للحفاظ علي البنية التحتية للمحافظة وتطويرها لتتواكب مع ما تشهده من عمليات تنمية شاملة وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كان قد أجرى محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تفقد خلالها المبني الإداري للمنطقة يرافقة خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي، مدير جمعية المستثمرين .

وخلال الجولة، حرص اللواء عادل الغضبان، على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب .

وأكد محافظ بورسعيد، على أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسيهلات للمستثمرين والشباب حيث أن الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.