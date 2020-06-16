محافظ بنى سويف يطمئن على الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية فى 20 لجنة

بنى سويف أيمن لطفى

اطمأن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، والمتابعة على مدار الساعة للجان، وآلية التواصل مع الجهات المعنية فى حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال تواصله مع الشيخ سيد عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية،لمتابعة خطة استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية والتى ستنطلق اعتباراً من الأحد القادم 21 يونية الجارى وتُختتم يوم الخميس 6 أغسطس القادم،حيث يؤدى الامتحان 2855 طالباً وطالبة من طلبة الأزهر ،موزعين على 20 لجنة إمتحان عامة على مستوى معاهد مراكز ومدن المحافظة بواقع 2 لجنة ببنى سويف،و2 لجنة بناصر،و4 لجان فى ببا،و2 لجنة بسمسطا،و 4 لجان بالفشن،و 4 لجان بالواسطى ،و2لجنة باهناسيا

وأشار المحافظ فى بيان اليوم الثلاثاء إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولى المنطقة الأزهرية والمديريات الخدمية المعنية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة ،ومساعدة الأجهزة المعنية بالأزهر فى اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية أثناء عملية دخول الطلبة للمعاهد منعًا للزحام والتكدس، وتكثيف أعمال النظافة فى محيط اللجان، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحى ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة.

من جانبه أشاد الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الادرارة المركزية بدعم المحافظ لتسهيل وتنفيذ خطة المنطقة لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية ،حيث تم التنسيق مع الجهات بالمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات،والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا ،مشيرا إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة ،والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فى كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير الزائرات الصحية باللجان للتعامل مع الحالات الطارئة، لافتا إلى تحديد عدد الطلاب فى كل لجنة بواقع 12 طالبا، وتحديد مسارات محددة للطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعى الآمن داخل اللجان،فضلًا عن تقديم الإرشادات للطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بمقار اللجان ،بالإضافة إلى تعقيم أماكن سير الطلاب والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لمنع أى تكدس أمام المعاهد،وتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل مقار المعاهد الأزهرية وخارجها، وتوفير التأمين اللازم لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة

وأضاف الشيخ سيد عبداللطيف : تم تحديد اللجان فى 20 من المعاهد الأزهرية المنتشرة على مستوى المحافظة،لعقد الامتحانات وهي: (معهد فتيات بنى سويف الثانوي، معهد بنى سويف الثانوى بنين)،و(معهد عطف إفوة،معهد الواسطى الإعدادى الثانوى بنين، معهد اطواب الابتدائي،معهد فتيات أطواب الإعدادى الثانوي)،و(معهد الشناوية الابتدائي، معهد فتيات الشناوية الإعدادي)،و( معهد اهناسيا المدينة الإعدادى الثانوي،معهد فتيات اهناسيا المدينة الثانوي،)،و(معهد ببا الإعدادى الثانوي، معهد ببا الابتدائى البحري، معهد فتيات ببا الإعدادى الثانوي، معهد فتيات محمود عبد اللطيف الشافعى ببنى ماضي) ،و(معهد سمسطا الإعدادى الثانوي، معهد فتيات سمسطا الإعدادى الثانوي)،و( معهد الُشقر الابتدائي،معهد الفشن الابتدائى الغربى الجديد، معهد الفشن الابتدائى الغربى القديم، معهد الفشن الإعدادى الثانوى بنين).