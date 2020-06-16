محافظ المنوفية: تخصيص 200 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لرصف الطرق

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً لمناقشة موقف خطة رصف الطرق المحلية ضمن الخطة العاجلة للرصف بالمحافظة فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات ، حيث تم مناقشة موقف الطرق المحلية والمدرجة والبالغ عددهم 17 طريق محلى باجمالي تكلفة (236 )مليون جنيه بنطاق المحافظة وذلك من حيث الموقف الحالى ونسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات التى تعوق سبل التنفيذ على أرض الواقع لضمان سرعة الإنتهاء وفق الجداول الزمنية المحددة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

هذا فضلاً عن عرض موقف البروتوكول الموقع بين كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى والمحافظة بشأن تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من الخطة الإستثمارية 2020/2021 لأعمال الرصف داخل المدن وبعض الطرق بالقرى الغير موجود بها أعمال مرافق ، كما تم الإتفاق على أن تقوم الهيئة بالبدء فى تلك الأعمال من 15 يوليو القادم على أن توزع الأعمال بواقع شركة لكل مدينة ، جاء ذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وممثلى الشركات المنفذة ، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام .

وقد أكد محافظ المنوفية عن بدء العمل بـ8 طرق محلية وهى طريق 90 شبين الكوم / بركة السبع بطول 7 كم بإجمالى تكلفة 20 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75 % ، وطريق 41 بركة السبع/ جنزور بطول 5 كم وإعتماد مالى 12 مليون جنيه بنسة تنفيذ 55 % ، وكذا طريق 4 من منشأة عصام / منشأة بخاتى بطول 2كم وإعتماد مالى 4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 15 % ، وطريق 176 المرصوف الرابط بين مفارق قرية تتا / مدخل شنوفه بطول 4 كم وإعتماد مالى 4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 8% ، وجارى العمل بطريق 21 المرصوف من طريق 4 شعشاع / طليا / الكوادى / شما / طملاى بطول 14 كم وإعتماد مالى 20 مليون جنيه وكذا طريق 98 لبيشة/ رملة الأنجب / دلهمو بطول 10كم وإعتماد مالى 20 مليون جنيه وكذا طريق دلهمو / مونسة / منشأة جريس / جسر النيل بطول 6 كم وإعتماد مالى 19 مليون جنيه وكذا الطريق من مدخل تلا/ بابل / كفر الشرفا بطول 6 كم وإعتماد مالى 8,5 مليون جنيه .

كما أكد على الإنتهاء من طريق 24 كفر عليم ببركة السبع خلال أسبوع ، فضلاً عن بدء الشركة المنفذة فى 4 مواقع جديدة خلال أسبوع من الآن وهى طريق أشمون/ كفر السيد/ سمادون / رملة الأنجب بطول 9 كم وطريق فينيسيا / القاصد / جنزور بطول 7 كم وطريق 6 ابتداء من طريق بنها / الباجور بطول 5 كم وطريق 850 المرصوف الخضرة / شنشور / سمادون / جريس بطول 8 كم وإجمالى تكلفة ما يقرب من 79 مليون جنيه ، حيث أكد مسئولى الشركة المنفذة أنه سيتم المعاينة وإستلام المواقع وبدء العمل ووضع جدول زمنى لإنهاء الأعمال.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، سيتم البدء خلال أسبوع فى تنفيذ إعادة رصف طريق 177 الكوادى / الغنامية بطول 2 كم وتكلفة 3 مليون جنيه وكذا إعادة رصف طريق كفور الرمل / ميت بره بطول 4 كم وتكلفة 5,5 مليون جنيه، هذا وسيتم إعادة رصف طريق رقم 16 بداية من تحويلة طريق العراقية / طملاى بطول 10 كم وتكلفة 14 مليون جنيه ورصف شارع محطة عاطف السادات ( المنطقة الحرة ) من شارع صبرى أبو علم مزدوج فى الإتجاهين بطول 1,75 كم وتكلفة 8 مليون جنيه.

وأكد أبو ليمون حرصه علي رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال ، مشيراً إلي أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها المحافظة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة .