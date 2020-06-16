محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا لكورونا ويتفقد مستشفى التأمين الصحي

القليوبية نيفين طه

عقد عبد الحميد الهجان ،محافظ القليوبية، إجتماعا مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،بتشكيل لجنة خلية أزمة بكل محافظة يترأسها المحافظ، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد المحافظ،على استمرار مستشفيات العزل فى استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية، مشددا على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات اوالذين يتلقوا العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التى تصل الى المنازل طبقآ لكارت المتابعة وفى المواعيد المحددة .

ووجه المحافظ مديرى الادارات الصحية بالمرور اليومى على المستشفيات للتأكد من أنتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى والعمل على تلافى أية معوقات قد تواجهم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات، مشيرا أنه بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية سيتم دعم المستشفيات بالخدمات الأمنية اللازمه .

مناشدآ المواطنين بأتباع الأرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أنتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية

وفى نفس الإطار وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية وأستمرار عمل السيارات التى تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للألتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية وعدم النزول الأ فى حالة الضرورى القصوى حرصآ على سلامتهم .

جاء ذلك بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام واللواء اشرف صلاح مساعد مدير الامن للامن العام والدكتورمصطفى القاضى عميد كلية طب جامعة بنها ،والدكتورحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحى بالقليوبية، والدكتور طارق عيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى ،والدكتورعمرو الدخاخنى نائب مدير مستشفى بنها الجامعى، والدكتورمجدى عبد العظيم مدير الإسعاف، ومديرى المستشفيات بالمحافظة.

من ناحية أخرى، أجرى عبد الحميد الهجان ،محافظ القليوبية، اليوم جولة تفقدية بمستشفى التأمين الصحى ببنها ،يرافقه الدكتورجمال حجاج ،رئيس هيئة التامين الصحى بالقليوبية، للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية والاطمئنان على توافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل معها، مشيداً بجهود الأطباء والتمريض فى مهمتهم الإنسانية، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة ،مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالمتابعة والتواصل الفورى مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أى حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة لتوفير العناية الطبية اللازمة لها.