اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:51 م
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محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:27 م
محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من كورونا محافظ الفيوم خلال الجولة
الفيوم رباب الجالي

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شهد الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم، للمتعافين من فيروس "كورونا المستجد"، بالمركز الإقليمى لنقل الدم بالفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم، والدكتور ايهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.

أشاد محافظ الفيوم بجهود وزارة الصحة لتوفير جهاز فصل بلازما الدم داخل المحافظة، والذى بدوره سيسهم فى توفير الخدمة لأهالى المحافظة والتيسير عليهم، وعدم إنتقالهم خارج المحافظة، لافتاً الى أن المحافظة وفرت وسائل لنقل المتبرعين قبل وبعد التبرع من جميع المراكز، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والمركز الإٌقليمى لنقل الدم بالفيوم.

وأشار الى أن المحافظة بدأت فى التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا المستجد وفقا لقاعدة البيانات بالتنسيق مع مديرية الصحة، لافتاً انه يتم إجراء فحص طبى شامل قبل التبرع للإطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى إنطباق الشروط الصحية للتبرع، مؤكداً على تدريب العاملين بالمركز على أعمال إستخدام الجهاز.

وأضاف "الأنصاري" خلال حديثة "أن عملية التبرع بالدم هى عملية إنسانية نبيلة، أجرها عند الله"، مشيراً أن الفرق الطبية بالمركز مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن التبرع يخضع للشروط الصحية الأمنه.

وخلال الجولة، استمع محافظ الفيوم لعدد من المترددين على بنك الدم، حيث طلبت والدة مريضة بتوفير (factor) دم غير موجود بالمركز، وقام المحافظ بالتنسيق مع المركز القومى لخدمات نقل الدم بالجيزة لتوفيره فوراً.

ودعا المحافظ جميع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة فى العلاج لأهلنا، مشيراً الى توفير جميع الامكانيات لبنك الدم لسحب البلازما، مؤكداً أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات أمنة.

 

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مكافحة كورونا

فيروس كورونا المستجد

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