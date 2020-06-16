اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:56 م
خالد صلاح
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محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:36 م
محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة محافظ الغربية خلال الجولة
العربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، منطقة شارع سعد زغلول بسمنود، تمهيدًا لتطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة، جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة سمنود، حيث وجه محافظ الغربية بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول، وإزالة كافة العقبات، كما استمع لشكوى أحد أصحاب المحلات بالشارع، وكلف رئيس مركز ومدينة سمنود بإرسال لجنه هندسية لإزالة شكوى المواطن وإعطاء كل ذى حق حقه.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، قد أعلن، فى وقت سابق، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه، وذلك خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، وذلك فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة، والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما اكد طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له على جاهزية المدارس بنطاق مراكز ومدن المحافظة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة والمقرر انطلاقه الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لعدد من المدارس بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

تابع محافظ الغربية، سير العمل داخل المدارس والتأكد من النظافة وتجهيز بوابات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة، مشيرًا الى ضرورة استكمال كافة اللجان بمراوح حائط لزيادة معدل الأمان، وشدد المحافظ على سرعة تركيب بوابات التعقيم امام كل لجنه، مشيرا ان هناك 60 بوابة تعقيم للجان بالمدينة.


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