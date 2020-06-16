اليوم السابع
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محافظ الغربية: مدارس المحافظة جاهزة الاستقبال ماراثون الثانوية العامة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 م
محافظ الغربية: مدارس المحافظة جاهزة الاستقبال ماراثون الثانوية العامة جانب من جولة المحافظ
الغربية مصطفى عادل

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أكد محافظ الغربية، في بيان له علي جاهزية المدارس بنطاق مراكز ومدن المحافظة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة والمقرر انطلاقه الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لعدد من المدارس بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود ، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

تابع محافظ الغربية، سير العمل داخل المدارس والتأكد من النظافة وتجهيز بوابات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، مشيرًا الي ضرورة استكمال كافة اللجان بمراوح حائط لزيادة معدل الأمان.

وشدد المحافظ على سرعة تركيب بوابات التعقيم امام كل لجنه، مشيرا ان هناك 60 بوابة تعقيم للجان بالمدينة.

كما شدد أيضا علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم علي مدار الساعة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وتوفير التهويه الجيده داخل اللجان لمواجهة إرتفاع درجة الحرارة وتعقيم وتطهير دورات المياه أولا بأول للحد من انتشار الأمراض.

 

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز عدد 26 مدرسة بمدينة المحلة و 12 مدرسة بسمنود لاستقبال طلاب الثانويه العامة.

وأضاف أنه تم استلام 121 بوابة تعقيم إلكترونية من وزارة التربية والتعليم لوضعها بمقار لجان الامتحانات ، مؤكدا علي الانتهاء من تركيب تلك البوابات مع نهاية الاسبوع الجاري .

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بمحافظة الغربية والتي ستنطلق الأحد 21 يونيو الجاري يبلغ 34 ألفا و 780 طالبا وطالبة موزعين على 122 لجنة على مستوى المحافظة.

 

 


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