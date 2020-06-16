محافظ الغربية: تحرير 16 مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامة بالمحلة وسمنود

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له عن تحرير 16 مخالفة لسائقين لعدم التزامهم بقرار ارتداء الكمامة الواقية، وذلك استمرارًا للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بالمحلة الكبرى وسمنود، لمتابعة استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً باول ورفع الإشغالات، وتكثيف حملات التوعية لأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية، والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحيه أخرى تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منطقة شارع سعد زغلول بسمنود، تمهيدًا لتطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسند للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة سمنود، حيث وجه محافظ الغربية بإزالة كل الإشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول، وإزالة كافة العقبات ، كما استمع لشكوي أحد أصحاب المحلات بالشارع ، وكلف رئيس مركز ومدينة سمنود بإرسال لجنه هندسية لإزالة شكوى المواطن وإعطاء كل ذي حق حقه.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، قد أعلن، في وقت سابق، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه، وذلك خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود ، وذلك فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة ، والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.