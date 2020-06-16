محافظ الشرقية يناقش الاستعدادات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعا مع اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والمهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظه، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد السروى مدير المنطقة الأزهرية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحى، والدكتور أحمد على مدير مرفق إسعاف الشرقية.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الامتحانية والاستراحات، ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان، بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية والجهات المعنية وتوفير سبل الراحة لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية والقفازات الطبية بصفة يومية والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها منعا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتأمين الصحى ومرفق الإسعاف والمستشار العسكرى ورؤساء المراكز والمدن كلا فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرف الكنترول والتصدى لظاهرة الغش والتأكيد على تواجد طبيب أوزائرة صحية داخل اللجان للتعامل مع أى أحداث طارئة، وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وإنتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وخلال الاجتماع اكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلا عن مديرية الصحة والتأمين الصحى ومرفق الإسعاف للتعامل الفورى مع حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقى العلاج اللازم، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الامتحانات.

بينما أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز فريق طبى من الإدارات الصحية للمرور على لجان الامتحانات لمتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتعامل الفورى مع أى حالات إشتباه او إصابة بالفيروس، مطالبا مديرى الإدارات التعليمية بتخصيص حجرة آمنة بكل مدسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء لتقوم المديرية بنقلها للمدفن الصحى طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية أن الفرع قام بتشكيل لجنان فرعية لمتابعة أى أحداث طارئة خلال أداء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة والأزهرية كما سيتم تواجد ممثلا عن هيئة التأمين الصحى بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، للتعامل مع أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم تخصيص غرفة عزل بكل مدرسة للتعامل مع أى حالات اشتباه الإصابة بالفيروس خلال فترة الامتحان.

ومن جهته أشار الدكتور أحمد على، مدير مرفق الإسعاف، إلى أنه تم التنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية، حيث من المقرر تواجد مندوب فى غرفة العمليات الرئيسية للتنسيق والتعامل الفورى مع الحالات المشتبه إصابتها، بالإضافة إلى أنه تم تحديد أماكن لتمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس لنقل حالات الإشتباه او الإصابة بالفيروس لمستشفى الإحالة لتلقى العلاج اللازم.

وفى نهاية الاجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية والمشرفة على امتحانات شهادتى الثانويه العامة والأزهرية لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب وللمراقبين ولرؤساء اللجان، متنميا لهم التوفيق فى الإمتحان وتحقيق اعلى الدرجات، مؤكدا أنه سيواصل زياراته التفقدية المفاجئة للمدارس المخصصة لاستقبال إمتحانات الشهادة الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها أمام الطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألفا و788 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة العلمى علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبه العلمى رياضة، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية.