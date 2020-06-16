محافظ الشرقية يشدد على التصدى بقوة للمتلاعبين برغيف الخبز المدعم

وأضاف المحافظ، أن التلاعب بلقمة عيش المواطن الشرقاوي جريمه لا يمكن التغاضي عنها، وحذر أصحاب المخابز من اللجوء إلى أساليب غير قانونية سواء فيما يخص وزن رغيف الخبز او بيع الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع التموين، حملة على مخابز أسفرت عن تحرير 38 محضرا بينها محضر لتجميع مخبز 4000 رغيف كما تقرر، وغلق 3 مخابز لمدة شهر لمخالفة وزن الرغيف أكثر من 30 جراما.

وتمثلت المخالفات المضبوطة في تحرير عدد 13 محضر نقص وزن لرغيف العيش، 6 محاضر إثبات حالة عدم نظافة، 6 آخرين اثبات حالة لمخالفة المواصفات، ومحضر جنحة لتجميع 4 آلاف رغيف، 9 محاضر جنح لعدم تنفيذ التعليمات، 2 محضر جنحة للتصرف في كمية من الدقيق، ومحضر جنحة لتجميع كمية من الخبز في عدد 2 شيكارة.