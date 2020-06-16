اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:47 م
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محافظ الدقهلية يستقبل فريق الهلال الأحمر ويتفقد مواد التطهير والتعقيم

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:05 م
محافظ الدقهلية يستقبل فريق الهلال الأحمر ويتفقد مواد التطهير والتعقيم محافظ الدقهلية يستقبل فريق الهلال الأحمر
الدقهلية شريف الديب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم فريق الهلال الأحمر، وتفقد مواد التطهير والتعقيم قبل توجه الفريق لحملة تطهير بمدينة المنصورة. 

وأكد محافظ الدقهلية أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين المحافظة والهلال الأحمر بالدقهلية في تنفيذ حملات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى المحافظة تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور.
 
ووجه محافظ الدقهلية الشكر لكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة على مستوى المحافظة لجهودهم المتميزة في المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات وتقديم خدمات. 
 
من جانبه قال أسامه غبور مسئول الترويج الصحي بالهلال الأحمر بالدقهلية ، إن الفريق سيتوجه اليوم لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بمستشفيات الصدر والحميات والجامعة بالمنصورة.
 
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاجترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.
 
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محافظ الدقهلية يستقبل فريق الهلال الأحمر 

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محافظ الدقهلية يستقبل فريق الهلال الأحمر 

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محافظ الدقهلية يستقبل فريق الهلال الأحمر 

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محافظ الدقهلية يستقبل فريق الهلال الأحمر 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

الهلال الأحمر

فيروس كورونا

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