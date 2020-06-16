محافظ الجيزة: دعم المستشفيات الحكومية بخدمات أمنية لتسهيل عمل الأطقم الطبية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة استمرار مستشفيات العزل فى استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

وأضاف محافظ الجيزة أنه يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض وتشخيص حالته وفى حالة احتياجه إلى الاحتجاز يتم على الفور توفير مكان داخل المستشفى أو توجيهه إلى مستشفى أخرى تحت الإشراف الكامل لمديرية الشئون الصحية بالجيزة.

كما شدد المحافظ على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التى تصل إلى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفى المواعيد المحددة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية الشئون الصحية بالمرور اليومى على المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى والعمل على تلافى أى معوقات قد تواجههم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات.

وناشد راشد المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أنتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة سيتم دعم المستشفيات بالخدمات الأمنية اللازمة .

كما أشار إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى والمتطوعين للمساهمة في مساندة الأطقم الطبية لقيامهم بتأدية الدور المكلفين به على أكمل وجه.

وفى نفس الإطار وجه المحافظ رؤساء الأحياء المراكز بتركيب كبائن تعقيم أمام المنشآت الحكومية خاصتهم ومتابعة تنفيذ جميع القرارات التي أقرتها الدولة بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية اثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة واثناء ترددهم علي المنشأة الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك ومتابعة غلق الأنشطة التجارية بدءا من الساعة السادسة مساءا وحتي الرابعة صباحا من اليوم التالي والالتزام بمواعيد الحظر المعلنة.

بالإضافة إلي تكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية واستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للالتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية وعدم النزول الأ في حالة الضروري القصوى حرصا علي سلامتهم .