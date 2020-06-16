اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: تم تنفيذ 1635 قرار إزالة منذ يناير الماضى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:00 ص
محافظ الإسكندرية: تم تنفيذ 1635 قرار إزالة منذ يناير الماضى محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على التصدى بكل حزم و قوة لظاهرة البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحذر محافظ الإسكندرية المخالفين، مؤكدا على عدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أنه منذ 1 يناير 2020 قد تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرار ، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان.

وأكد على أن أحياء الإسكندرية تنظم حملات إزالة يومية في الإسكندرية، حيث تم إحالة 382 قضية عسكرية ومن تم اتهامهم 90% منهم محبوس 15 يوما ، مؤكدا على أنه لاتهاون فى هذه القضية حفاظا على البنية التحتية .

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ  الإسكندرية، قد أصدر قرار بإيقاف تراخيص البناء منذ إبريل الماضى و لمدة 6 أشهر ، وأطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.


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البناء المخالف

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