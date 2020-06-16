محافظ أسوان يعتمد حركة محليات بالوحدات المحلية والديوان العام

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات داخلية لبعض إدارات الديوان العام و رؤساء ونواب الوحدات المحلية، وذلك لضخ دماء جديدة.

وتضمنت الحركة نقل كمال حلمى عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة البصيلية ، بجانب نقل على أحمد على رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمدينة أبو سمبل السياحية.

كما تضمنت الحركة أيضاً نقل سيد عبد الوهاب مدنى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رئيساً لمدينة السباعية ، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، مع تعيين أحمد عبد الوهاب محمود مساعد لرئيس مدينة إدفو بدلاً من رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

، كما إعتمد أشرف عطية حركة تنقلات داخلية بمبنى ديوان عام المحافظة

والتى شملت تعيين العميد ممدوح أبو بكر أبو الحمد مديراً لشئون مكتب محافظ أسوان ، ونقل المهندس عبد الرازق محمود مدير مكتب المحافظ للعمل مديراً لإدارة المشاتى والسياحة بالمحافظة.

وشملت الحركة الداخلية للديوان أيضا، تعيين ناجح مصطفى على مدير المكتب الفنى بالمحافظة للعمل مديراً لإدارة تنمية القرية، وتعيين أسماء سيف الدين برجاس مدير مكتب نائب المحافظ مديراً للمكتب الفنى ، علاوة على تعيين أحمد سليمان عبده مديراً لمكتب السكرتارية الإدارية الخاصة بمكتب المحافظ .