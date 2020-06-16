اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تزيل أبنية مخالفة بالبساتين وتنفذ إجراءات استقبال طلاب الثانوية بالمدارس

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:26 م
محافظة القاهرة تزيل أبنية مخالفة بالبساتين وتنفذ إجراءات استقبال طلاب الثانوية بالمدارس إزالة أبنية مخالفة بالبساتين
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه فى إطار الجهود المبذولة من المنطقة الجنوبية للتصدي للبناء المخالف، تم إزالة للقطعة رقم 3 يمين شارع مسجد التنعيم بمنطقة بير أم سلطان بحى البساتين، والعقار مكون من سبعة أدوار فوق الأرضي.
 
وأضافت جيهان عبد المنعم أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة وتأكيدا على احترام هيبة الدول وإعلاء كلمة القانون والحفاظ على حياة المواطنين، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإزالة أى مخالفات بناء حتى سطح الأرض وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.
 
وتابعت: "تم استكمال أعمال تنفيذ قرار إزالة العقار رقم 16 شارع السلام أرض البصري والعقار مكون من خمسة عشر دورا فوق الارضي، مع الاستمرار في التصدي لكافة مخالفات البناء وإزالة ما تم بناؤه وإحالة المسئول الي النيابة العسكرية.
 
وفى سياق آخر قالت نائب محافظ القاهرة إنه في إطار الحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة وللوقاية من عدوى فيروس كورونا تم التوجيه لجميع إحياء المنطقة الجنوبية بضرورة القيام بالإجراءات الاحترازية وبذل كافة الجهود لضمان الصحة والسلامة لأبنائنا وتطبيقها بجميع مدارس المنطقة على طلاب الثانوية العامة أثناء أدائهم الامتحانات التى ستبدأ يوم الأحد المقبل.
 
وأشارت عبد المنعم إلى أنه يتم مراعاة الحفاظ على نظافة المحيط الخارجي للجان ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج وكذلك المساعدة فى إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم، مشيرة إلى أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميا.
 
 
إزالة أبنية مخالفة بالبساتين (1)
إزالة أبنية مخالفة بالبساتين 

إزالة أبنية مخالفة بالبساتين (3)
إزالة أبنية مخالفة بالبساتين 

إزالة أبنية مخالفة بالبساتين (4)
إزالة أبنية مخالفة بالبساتين 

إزالة أبنية مخالفة بالبساتين (5)
إزالة أبنية مخالفة بالبساتين 
 

 


البساتين

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية

القاهرة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تجرى تجربة عملية على إجراءات امتحانات الثانوية العامة.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:18 م

محافظ القاهرة: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ إجراءات امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:39 ص

نائب محافظ القاهرة: نقل 700 بائع متجول بالمطرية لسوق المسلة الجديد

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:00 ص

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 254 درجة

الأحد، 14 يونيو 2020 04:43 م

محافظ القاهرة يوجه برفع الأكشاك العشوائية بمحيط المحاور المرورية بمدينة نصر.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 01:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة