محافظة القاهرة: إزالة 1500 منزل وعشة بمحيط ترعة الطوارئ وتسكين 950 أسرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة انتهت من إزالة 1500 عشة ومنزل عشوائى بمحيط محور ترعة الطوارئ بالسلام أول، وتم تسكين 950 أسرة بالمشروعات القومية لتطوير العشوائيات شرق العاصمة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الإزالة بمحيط محور الفريق إبراهيم العرابى "ترعة الطوارئ سابقا"، مستمرة لإزالة العقارات المخالفة التي تم بناءها بدون تراخيص وبعضها على أراضى دولة، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تتم حتى سطح الأرض ويتم تحويل المخالف إلى النيابة تنفيذا لتعليمات المحافظ وتوجيهات رئيس الوزراء .

وأوضح صابر أن إجمالى ما تم تنفيذه حالياً من إزالات لأبنية مخالفة بمحيط المحور الجديد حوالى 88 عقار بإجمالى 250 قرار إزالة وجارى الاستكمال ضمن خطة المحافظة وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإزالة المخالفات .

وأشار إلى أنه جارى العمل حالياً لتنفيذ قرار الإزالة رقم 117 بمساحة 250 متر والقرار رقم 119 مساحة 600 متر، بمحيط ترعة الطوارئ ، كما تمت إزالة العقار رقم 3 شارع مدرسة البيان متفرع من شارع جمال عبد الناصر بحى السلام أول بعدد 7 أدوار بالعقار والمساحة الجارى إزالتها حوالى 1000 متر ، مع استمرار أعمال إزالة المبانى المخالفة بترعة الطوارئ .

وانتهت أجهزة الدولة من إنشاء محور ترعة الطوارئ تقريبا، والذى يصل طوله لـ13.5 كيلو متر وعرضه يسع 100 متر، ويمتد من الدائرى وحتى جسر السويس شرق القاهرة ويتم إنشائه تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يذكر أن المحور يساهم فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية، وتبلغ تكلفة تطوير المحور2 مليار جنيه متضمنا إنشاء الكبارى به، وذلك بعد ردم ترعة الطوارئ ، التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى بها منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين، وإنشاء مشروع صرف صحى.