مجلس جامعة بنها يناقش الاستعداد للامتحانات وإجراءات مواجهة كورونا

القليوبية ـ نيفين طه

ناقش مجلس جامعة بنها في اجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 -2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل السعيد الجلسة بتقديم الشكر لعمداء كليات الجامعة والوكلاء ورؤساء الاقسام لحرصهم علي التواجد والمتابعة اليومية خلال فترة تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل ، كما وجه الشكر للدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية والدكتورهاني شحته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيناس السيد أستاذ الملابس والنسيج بالكلية وذلك نظرا للجهود المبذولة في تصنيع الكمامات وتوفيرها لجميع منشآت الجامعة بكلية التربية النوعية لإتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه رئيس الجامعة الشكر أيضا لفريق عمل تطوير وتجميل سور المستشفى الجامعي والذى نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هدية للجامعة بإشراف الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة والمهندسة ابتسام على مدير الادارة الهندسية بالمستشفى الجامعى وتم تجميله بأعمال فنية بإشراف أساتذة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية وهم الدكتور أشرف عبد الفتاح والدكتورة إنجي صابر والدكتورة لمياء وجدي والدكتورة علا طلعت والدكتورة رحاب عبد الستار.

من ناحية أخرى، استعرض الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقرير استعدادات الامتحانات في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقرارات اللجنة المشكلة لمتابعة تقويم الطلاب ومتابعة ضوابط تقييم الفصل الدراسي الثاني وتسليم الأبحاث، كما استعرض خطة الإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات فيما يخص جداول الامتحانات التحريرية ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترول والإدارة الطبية وكذلك النظر في آليات التفاعل مع الحالات المرضية والمشتبه بها للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما قدمت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خطة قطاع خدمة المجتمع بالجامعة استعدادا للامتحانات والخاصة بأعمال تعقيم وتطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بالكليات قبل وبعد دخول الطلاب فضلا عن توفير الكمامات و الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث خطة قطاع لامتحانات الدراسات العليا والخطة الإعلامية لتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال أداء الامتحانات.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة أن الفترة الحالية هي فترة حرجة، مشددا على رفع حالة الاستعداد القصوي لأعمال الامتحانات وتأمين الطلاب ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا داخل ادارة الجامعة والكليات.

ووجه السعيد الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على دورهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا مشيرا الى ان إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي تجاه المجتمع وتخفيف المعاناة عن أهالينا في محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.