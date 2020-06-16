اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مبادرة لحماية ذوى الاحتياجات الخاصة من الإصابة بكورونا فى أسوان

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:49 ص
مبادرة لحماية ذوى الاحتياجات الخاصة من الإصابة بكورونا فى أسوان الدكتور حسن أمين الشقطى الخبير الاقتصادي
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك من خلال توفير الرعاية الطبية والعلاج المناسب لهم من خلال العزل المنزلى .

قال الدكتور حسن أمين الشقطى، الخبير الاقتصادى ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث فى جامعة أسوان، صاحب فكرة المبادرة، أن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم ظروف خاصة للغاية ومن الصعب حجر أحدهم منفردا فى مستشفيات العزل لضرورة وجود مرافق مع كل شخص من ذوى الاعاقة، لذلك تهدف هذه المبادرة إلى مساندة ودعم ذوى الاعاقة من اجل مواجهة فيروس كورونا عن طريق العزل المنزلى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك ، حيث بدأت هذه المبادرة من مركز ادفو مبدئيا ونتطلع إلى اتساع نطاقها إلى مختلف مراكز محافظة اسوان خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور الشقطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى مشاركة عدد كبير من الاطباء وأكثر من 30 شابا متطوعا فى هذه المبادرة ويقومون بتوفير الاحتياجات والدواء اللازم لذوى الاعاقة المصابين بالكورونا ، علاوة على تسهيل التواصل مع مستشفيات العزل لمتابعة الحالات المرضية من ذوى الإعاقة التى تجد صعوبة فى الحركة.

وفى سياق اخر، أكد الصاوى على، مواطن أسوانى متعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن مستشفى الصداقة المخصصة للحجر الصحى، تقدم خدمات طبية مميزة للمصابين بهذا المرض، ويحرص الفريق الطبى وجميع العاملين فى المستشفى على تقديم أفضل خدمة للمرضى.

وأوضح "الصاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، بأنه يوجه رسالة انتقاد لمروجى الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى من منتقدى هذه المستشفى، مؤكدا أنهم يتناقلون المنشورات على مواقع التواصل دون دراية أو تحقق من هذه الشائعات وتدقيقها، مشيرا إلى أن تجربته داخل المستشفى تؤكد على مدى الرقى فى التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال: لا داعى لهذه الانتقادات الهدامة، حتى وإن كان هناك بعض الأخطاء الفردية لكن بشكل عام فإن هذا الصرح يمكن وصفه بأنه "واقف على حيله" ويتمتع بإمكانيات عالية ماديا وطبيا ومجهز للتعامل مع الحالات، ويقدم مساعدات طبية ولابد أن نحافظ على بلدنا ومصرنا الحبيبة، متمنيا أن يستمر هذا ااصرح فى تقديم خدمة متميزة للمرضى.


ذوى الاحتياجات

كورونا

حجر منزلى

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة