مبادرة لحماية ذوى الاحتياجات الخاصة من الإصابة بكورونا فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

شهدت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك من خلال توفير الرعاية الطبية والعلاج المناسب لهم من خلال العزل المنزلى .

قال الدكتور حسن أمين الشقطى، الخبير الاقتصادى ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث فى جامعة أسوان، صاحب فكرة المبادرة، أن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم ظروف خاصة للغاية ومن الصعب حجر أحدهم منفردا فى مستشفيات العزل لضرورة وجود مرافق مع كل شخص من ذوى الاعاقة، لذلك تهدف هذه المبادرة إلى مساندة ودعم ذوى الاعاقة من اجل مواجهة فيروس كورونا عن طريق العزل المنزلى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك ، حيث بدأت هذه المبادرة من مركز ادفو مبدئيا ونتطلع إلى اتساع نطاقها إلى مختلف مراكز محافظة اسوان خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور الشقطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى مشاركة عدد كبير من الاطباء وأكثر من 30 شابا متطوعا فى هذه المبادرة ويقومون بتوفير الاحتياجات والدواء اللازم لذوى الاعاقة المصابين بالكورونا ، علاوة على تسهيل التواصل مع مستشفيات العزل لمتابعة الحالات المرضية من ذوى الإعاقة التى تجد صعوبة فى الحركة.

وفى سياق اخر، أكد الصاوى على، مواطن أسوانى متعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن مستشفى الصداقة المخصصة للحجر الصحى، تقدم خدمات طبية مميزة للمصابين بهذا المرض، ويحرص الفريق الطبى وجميع العاملين فى المستشفى على تقديم أفضل خدمة للمرضى.

وأوضح "الصاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، بأنه يوجه رسالة انتقاد لمروجى الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى من منتقدى هذه المستشفى، مؤكدا أنهم يتناقلون المنشورات على مواقع التواصل دون دراية أو تحقق من هذه الشائعات وتدقيقها، مشيرا إلى أن تجربته داخل المستشفى تؤكد على مدى الرقى فى التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال: لا داعى لهذه الانتقادات الهدامة، حتى وإن كان هناك بعض الأخطاء الفردية لكن بشكل عام فإن هذا الصرح يمكن وصفه بأنه "واقف على حيله" ويتمتع بإمكانيات عالية ماديا وطبيا ومجهز للتعامل مع الحالات، ويقدم مساعدات طبية ولابد أن نحافظ على بلدنا ومصرنا الحبيبة، متمنيا أن يستمر هذا ااصرح فى تقديم خدمة متميزة للمرضى.