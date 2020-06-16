اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو أنت فى ثانوية عامة اعرف إزاى تحمى نفسك من كورونا وأنت رايح الامتحان

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:00 م
لو أنت فى ثانوية عامة اعرف إزاى تحمى نفسك من كورونا وأنت رايح الامتحان طالب - صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع انتشار عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا هناك حالة من القلق والخوف وخصوصا لطلاب الثانوية العامة والذهاب للامتحانات خوفا من التقاط العدوى ، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح التى يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة لحمايتهم من الاصابة بكورونا ، وذلك وفقا لما ذكره موقع  healthlineوهى:

نصائح لطلاب الثانوية العامة للوقاية من عدوى كورونا
 

1:غسل اليدين بالمياه والصابون من أبرز طرق الوقاية من عدوى كورونا، لذلك عليك بغسل اليدين فى فترة الراحة بين المادتين فى الامتحان.

2:ينصح بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحانات فهى تحد من خطر انتقال العدوى.

3: احذر لمس الوجه والانف أو فرك العين فهى من أخطر الاماكن التى ينتقل من خلالها الفيروس.

4:تجنب لمس الاسطح ومقابض الابواب فقد تنتشر عليها الفيروسات والعدوى، وينصح باستخدام الكحول دائما وتعقيم اليدين والمكان الذى تجلس عليه.

5:ابتعد عن مشاركة الادوات الشخصية مثل الهاند فرى والاقلام والألة الحاسبة، فقد تنتشر عليها الفيروسات.

6:استخدم مناديل دائما فى حالة الشعور بالعطس أو السعال لمنع انتشار الرذاذ بين زملائك فى اللجنة.

7:ابتعد عن المصافحة والسلام والتقبيل ويجب ان تتبع اجراءات التباعد الاجتماعى بينك وبين زملاك.

8: ابتعد عن شراء الاطعمة من خارج المنزل واحرص عن تناول الطعام من المنزل .

 


ثانوية عامة

طلاب

امتحانات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة