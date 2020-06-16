لو أنت فى ثانوية عامة اعرف إزاى تحمى نفسك من كورونا وأنت رايح الامتحان

مع انتشار عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا هناك حالة من القلق والخوف وخصوصا لطلاب الثانوية العامة والذهاب للامتحانات خوفا من التقاط العدوى ، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح التى يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة لحمايتهم من الاصابة بكورونا ، وذلك وفقا لما ذكره موقع healthlineوهى:
نصائح لطلاب الثانوية العامة للوقاية من عدوى كورونا
1:غسل اليدين بالمياه والصابون من أبرز طرق الوقاية من عدوى كورونا، لذلك عليك بغسل اليدين فى فترة الراحة بين المادتين فى الامتحان.
2:ينصح بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحانات فهى تحد من خطر انتقال العدوى.
3: احذر لمس الوجه والانف أو فرك العين فهى من أخطر الاماكن التى ينتقل من خلالها الفيروس.
4:تجنب لمس الاسطح ومقابض الابواب فقد تنتشر عليها الفيروسات والعدوى، وينصح باستخدام الكحول دائما وتعقيم اليدين والمكان الذى تجلس عليه.
5:ابتعد عن مشاركة الادوات الشخصية مثل الهاند فرى والاقلام والألة الحاسبة، فقد تنتشر عليها الفيروسات.
6:استخدم مناديل دائما فى حالة الشعور بالعطس أو السعال لمنع انتشار الرذاذ بين زملائك فى اللجنة.
7:ابتعد عن المصافحة والسلام والتقبيل ويجب ان تتبع اجراءات التباعد الاجتماعى بينك وبين زملاك.
8: ابتعد عن شراء الاطعمة من خارج المنزل واحرص عن تناول الطعام من المنزل .
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