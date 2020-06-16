للمرة الأولى منذ 2003.. أمريكا تعيد عقوبة الإعدام منتصف يوليو

كتبت : رباب فتحى

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية إن وزارة العدل الأمريكية فى طريقها لاستئناف عقوبة الإعدام للمرة الأولى منذ 2003، حيث صدقت وزارة العدل على إعدام 4 أمريكيين أحدهم من القوميين البيض، على أن يتم التنفيذ منتصف يوليو.

وحددت وزارة العدل الأميركية مواعيد جديدة لإعدام الأربعة ابتداء من منتصف يوليو بعد معركة قانونية استمرت عدة شهور.

ومن بين السجناء الذين سيتم اعدامهم دانيال لويس لى البالغ من العمر 48 عاما وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، وكان قد أدين بقتل أسرة مكونة من ثلاثة أفراد في عام 1996 من بينهم فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام في ولاية أركنساس.

كما سينفذ حكم الإعدام بحق ويسلي إيرا بوركي ويبلغ من العمر 68 عاما وهو من ولاية كنساس وأدين بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في السادسة عشرة من العمر وامرأة في الثمانين من العمر، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن يلقى ثالث ذات المصير بالإعدام ويدعى داستن لى هونكين، ويبلغ من العمر 52 عاما، وأقدم على قتل 5 اشخاص في ولاية أيوا من بينهم طفلان.

أما الرابع فيدعى كيث دواين نيلسون، البالغ من العمر 45 عاماً، والذي اختطف فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت تتزلج أمام منزلها في ولاية كانساس واغتصبها في غابة خلف كنيسة قبل أن يخنق الفتاة الصغيرة حتى الموت بسلك.

وأصدر المدعي العام ويليام بار أوامر إلى المكتب الفيدرالي للسجون لتحديد موعد إعدام السجناء الأربعة حتى الموت.

وكان من المقرر إعدام ثلاثة من الأربعة سجناء عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية استئناف عمليات الإعدام في العام الماضي، مما ينهي وقفا غير رسمي لعقوبة الإعدام الاتحادية مع انحسار القضية عن الملك العام.

وتعد عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي نادرة، فلم تعدم الحكومة الأميركية سوى ثلاثة متهمين منذ استئناف العمل بعقوبة الإعدام في الحكومة الاتحادية في عام 1988.