لجنة مكافحة كورونا: أرقام الوفيات فاقت توقعاتنا.. وحدة المرض فى تناقص

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لابد من منع التجماعات من الأهالي أمام لجان الثانوية العامة، موضحاً أن الالتزام بالإجراءات الاحتزاية سيساهم في منع انتشار وتفشي فيروس كورونا، والدولة فعلت ما عليها من تطبيق الإجراءات.



وأضاف حسام حسني، في مداخلة لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسي، والمذاع عبر فضائية صدي البلد، أن عقار ريمديسيفير الذى يستخدم في علاج كورونا موضوع داخل بروتوكول العلاج المصرى للمصابين، ولكن لن نسمح بتداوله إلا عند التأكد من أمانه وفعاليته.



وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن أرقام الوفيات فى مصر جراء فيروس كورونا تزيد عن توقعاتنا، رغم تزايد الإصابات بفيروس كوورنا ولكن حدة المرض في تناقص، مشيرا إلى أن انتهاء جائحة كورونا تحدث عندما نجد دواء فعال للمرض.