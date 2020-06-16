وشدد لافروف على ضرورة البدء في إعمار سوريا وفرض الأمن لعودة النازحين في أجواء معيشية طبيعية.
وفي سياق أخر، أوضح لافروف أنه ناقش أيضا مع ظريف الملف النووي الإيراني ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على بنوده كضمان للسلام العالمي.
وحول الأزمة الأفغانية، أكد لافروف على ضرورة دعم المصالحة هناك لوقف التهديدات التي تؤثر على الأمن والسلم العالميين.
 