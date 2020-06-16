موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل عن تنفيذ كل الخطط والاتفاقات الناتجة عن مؤتمر أستانة لضمان وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأشار لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي يزور موسكو حاليا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أنه ناقش مع نظيره الإيراني آخر تطورات الملف السوري.