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لأول مرة.. قسم العظام بكلية طب بنها ينظم (أونلاين كورس)

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:08 م
لأول مرة.. قسم العظام بكلية طب بنها ينظم (أونلاين كورس) قسم العظام بكلية طب بنها
القليوبية نيفين طه

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أقام قسم العظام بكلية طب بنها ينظم (أونلاين كورس) من خلال منصة zoom الإلكترونية، لمراجعة منهج العظام بالكامل لطلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه والأخصائيين والإستشاريين من مصر ومختلف دول العالم، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال السعيد " رئيس جامعة بنها" والدكتور مصطفى القاضي "عميد طب بنها" والدكتور محمد الأشهب "رئيس قسم العظام بطب بنها" و جمعية جراحة العظام المصرية.

 

والجدير بالذكر  أن المشاركين في الدورة من حوالي  24 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن تستمر الدورة لمدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيمها كالآتي 3شهور لمراجعة منهج أمراض العظام و  3 شهور لمراجعة منهج كسور العظام.

وستعقد الدورة تحت إشراف نخبة من أساتذة العظام بطب بنها، وايضًا بمشاركة أكثر من 12 أستاذ من أساتذة العظام المتخصصين حول العالم من رؤساء جمعيات دولية وعالمية، وحوالي أكثر من  35أستاذ من جامعات مصر والذين تم اختيارهم بعناية شديدة طبقًا لتخصاصتهم الدقيقة في جراحة العظام.

قسم العظام بكلية طب بنها (1)
 
قسم العظام بكلية طب بنها (2)
 
قسم العظام بكلية طب بنها (3)
 
قسم العظام بكلية طب بنها (4)
 
قسم العظام بكلية طب بنها (5)
 
قسم العظام بكلية طب بنها (6)

 


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