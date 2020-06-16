كيور فاك المصنعة للقاح مضاد لكورونا تخطط لطرح عام أولى فى سوق ناسداك فى يوليو

برلين (رويترز)

أظهرت وثيقة لوزارة المالية الألمانية أطلعت عليها رويترز، أن شركة كيور فاك المصنعة للقاحات تخطط لجمع أموال من خلال بيع أسهم فى طرح عام أولى فى الولايات المتحدة الشهر القادم.

وتعتزم الحكومة الألمانية تملك حصة حوالى 23 بالمئة فى كيور فاك غير المدرجة للمساعدة فى تمويل أنشطة الشركة لمواصلة تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة المالية فى رسالة إلى لجنة الميزانية بالبرلمان مؤرخة فى 15 يونيو "إنها (كيور فاك) لديها حاليا متطلبات رأسمالية كبيرة وتخطط لطرح أسهم فى سوق ناسداك فى نيويورك فى يوليو 2020 ."

ويقول محللون إن شركات التكنولوجيا الحيوية الأوروبية تفضل ناسداك لأن سوق رأس المال الأمريكى يوجد فيه عدد كبير من المستثمرين المتخصصين فى قطاع شركات العقاقير الحيوية.