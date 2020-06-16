كيف تحافظين على سلامة الطفل حديث الولادة أثناء جائحة كورونا؟

كتبت إيناس البنا

إذا كان لديك طفل حديث الولادة أو طفل صغير في المنزل، فإن قلقك بشأن صحة الطفل أثناء جائحة COVID-19 أمر مفهوم تمامًا.

وحتى إذا كان لا أحد في عائلتك أو الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منهم يعانون من المرض ، فمن الضروري اتخاذ خطوات احترازية للحفاظ على سلامة طفلك.

و لا تزال العديد من الأبحاث حول الفيروس التاجي الجديد وتأثيره على الأطفال جارية ، ولكن عليك أن تبذل قصارى جهدك لحماية طفلك من الفيروس المميت. الاحتياطات للحفاظ على سلامة أطفالك خلال الوباء قد تشعر بالقلق أكثر بشأن سلامة طفلك أثناء الوباء أكثر من المعتاد، ومع ذلك ، لا داعي للذعر واتباع هذه الخطوات القليلة التي أوصى بها خبراء الصحة ومنظمات الرعاية الصحية للحفاظ على طفلك آمنًا وبعيدًا عن فيروس COVID-19. قد تشعر بالقلق أكثر بشأن سلامة طفلك أثناء الوباء أكثر من المعتاد، ومع ذلك ، لا داعي للذعر واتباع هذه الخطوات القليلة التي أوصى بها خبراء الصحة ومنظمات الرعاية الصحية للحفاظ على طفلك آمنًا وبعيدًا عن فيروس COVID-19.

تدرب على النظافة الجيدة لليدين ووفقا لموقع " thehealthsite" هناك عدة نصائح لحماية طفلك من وباء كوورنا : وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تحتاج إلى غسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية أو فركه بالكحول من أجل إبعاد الجراثيم، ودائمًا اقترب من الطفل بيدين نظيفتين وتجنب لمس فمه أو أنفه إن أمكن. اتبع إرشادات التباعد الاجتماعي من الضروري اتباع نصيحة مركز السيطرة على الأمراض وحكومتك المحلية وممارسة التباعد الاجتماعي، فنحن نعلم أن الأصدقاء والأقارب متحمسون لمقابلة المولود الجديد ولكن نطلب منهم الحفاظ على المسافة المناسبة أو الاتصال بالفيديو من أجل جعلهم يلتقون بالطفل بدلاً من زيارتهم لمكانك. من الضروري اتباع نصيحة مركز السيطرة على الأمراض وحكومتك المحلية وممارسة التباعد الاجتماعي، فنحن نعلم أن الأصدقاء والأقارب متحمسون لمقابلة المولود الجديد ولكن نطلب منهم الحفاظ على المسافة المناسبة أو الاتصال بالفيديو من أجل جعلهم يلتقون بالطفل بدلاً من زيارتهم لمكانك.

حيث تؤكد دراسة أن ما يصل إلى 45 % من الإصابات بالفيروس التاجي قد تكون بدون أعراض، وقد لا تظهر على الشخص المصاب أي أعراض.



تجنب الخروج والاحتفاظ بالمستلزمات الضرورية

لا تحتاج إلى المبالغة في القيام بذلك ، ولكن من الجيد أن يكون لديك لوازم لطفلك في منزلك لتدوم لبضعة أسابيع على الأقل، و احرص على عدم الخروج قدر الإمكان لأنك في النهاية لا تعرف من يحمل الجراثيم وقد يلوثك، لذا ، تأكد من تخزين الأطعمة والأدوية وموازين الحرارة والأدوات المنزلية الشائعة الأخرى مثل الصابون وورق التواليت وحفاضات الأطفال وغيرها من العناصر الضرورية في منزلك.



كن حذرًا أثناء الرضاعة الطبيعية وفقا لدراسة جديدة في جامعة بنسلفانيا ، من المهم جدا إرضاع طفلك خاصة خلال هذه الفترة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، إذا كان لدى الأمهات المرضعات أي أعراض ، فيجب توخي الحذر في اتخاذ احتياطات إضافية حتى لا يصيبن أطفالهن.

فمن المهم جدًا تنظيف مضخة الثدي واليدين قبل الاقتراب من الطفل، كإجراء وقائي ، تأكد من ارتداء قناع أثناء إطعام الطفل، واغسل يديك جيدًا قبل لمس زجاجات الطفل.

و باتباع جميع الخطوات المقترحة من مركز السيطرة على الأمراض ، يمكنك منع الانتشار المحتمل للفيروس في عائلتك وخاصة لعائلتك.