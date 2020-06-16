كوريا الجنوبية تسجل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و155 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس، واستمر انتشار فيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية متأثرا بالعدوى الجماعية فى سول وضواحيها.

حيث ظل العدد اليومى لحالات الإصابة الجديدة أقل من 40 حالة لليوم الثالث على التوالي، غير أن هناك إمكانية زيادة عدد حالات الإصابة فى أى لحظة فى الوقت الذى تشهد البلاد فيه سلسلة من حالات الإصابة بصورة متفرقة فى الأماكن غير المتوقعة، مثل مركز لوجستى تابع لمجموعة لوتيه فى سول، فضلا عن انتشار العدوى المستمر انطلاقا من شركة ريتش واى لبيع المنتجات الصحية وكنائس فى العاصمة وضواحيها.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن 21 حالة من أصل 34 حالة جاءت بسبب انتقال العدوى محليا، فيما كانت 13 حالة أخرى قادمة من الخارج.

ومن بين حالات الإصابة لانتقال العدوى محليا، جاءت 11 حالة فى سول و4 حالات فى إقليم كيونج كى وحالتان فى إنتشون، فضلا عن 3 حالات فى دايجون وحالة واحدة فى إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.