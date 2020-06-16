كورونا يفتح باب "العصر الذهبى" لشركات التكنولوجيا.. وقلق أوروبى من "الاحتكار".. فيس بوك تبرم صفقات للسيطرة على تطبيقات فى آسيا وأفريقيا.. أبل تستحوذ على 4 شركات.. وأمازون تدخل عالم الطائرات باستثمارات ضخمة

كتبت: نهال أبو السعود

يبدو أن الآثار الاقتصادية لوباء كورونا والخسائر التى طالت قطاعات صناعية عدة حول العالم، لم تعرف طريقها لقطاع التكنولوجيا والشركات القائمة على إدارة منصات مواقع التواصل الاجتماعى وتلك التى تدير التطبيقات الشهيرة، فبحسب تقرير نشرته نيويورك تايمز حققت غالبية تلك الشركات أرباحاً ربما تكون استثنائية، وبدأت خطة توسع فى نشاطها.

وفى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد الأمريكي وتتكبد قطاعات مثل البترول والسيارات والصناعات الثقيلة خسائر كبري، أعلنت شركة فيس بوك أنها استثمرت في ‏Gojek‏ ، وهو تطبيق في جنوب شرق آسيا وجاءت الصفقة التي ‏أعطت فيس بوك موطئ قدم أكبر في المنطقة سريعة النمو ، عقب استثمار بقيمة 5.7 مليار ‏دولار ضخته مؤخرًا في شركة ‏Reliance Jio‏ ، عملاق الاتصالات في الهند.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز كانت هذه التحركات جزءًا من "ثورة الإنفاق" من قبل فيس ‏بوك التي دفعت أيضًا 400 مليون دولار في الشهر الماضي لشراء شركة ‏GIF‏ والتي تنفق ‏الملايين من الدولارات لبناء كابل ألياف بصرية بحوالي 23000 ميل حول إفريقيا، كما ‏أكدت إدارة فيس بوك‏‏ أنها تطور أيضًا صندوق رأس مال للاستثمار في الشركات المبتدئة.‏

عملاق التواصل الاجتماعي لم يكن الوحيد الذي يوسع من نطاق استثماراته وسيطرته، حيث ‏اشترت شركة "أبل"ما لا يقل عن أربع شركات هذا العام وأصدرت جهاز ‏iPhone‏ جديدًا، فيما قامت ‏Microsoft‏ بشراء ثلاثة أعمال بتقنية ‏cloud‏ بينما تجري أمازون محادثات ‏للحصول على مركبة ذاتية التشغيل واستأجرت المزيد من الطائرات للتسليم ووظفت 175 ‏ألف شخص إضافي منذ مارس، فيما كشفت ‏Google‏ النقاب عن ميزات جديدة للمراسلة ‏والفيديو.‏

حتى مع تدهور الاقتصاد العالمي من الركود بسبب الوباء وعشرات الشركات التي تقدم ‏طلبات الإفلاس، فإن أكبر شركات التكنولوجيا - التي لا تزال مربحة للغاية ومليئة ‏بمليارات الدولارات من سنوات من هيمنة الشركات - تضع قواعد الأساس لمستقبل حيث ‏تكون أكبر وأقوى من أي وقت مضى.‏

وتضع كل من شركات أمازون وأبل وجوجل وفيس بوك ومايكروسوفت رهانات جديدة بقوة ‏حيث جعلها جائحة كورونا خدمات شبه ضرورية، حيث يلجأ إليها الناس للتسوق عبر ‏الإنترنت ، والترفيه عن أنفسهم والبقاء على اتصال مع أحبائهم وهو ما دفع الشركات ‏وشجعها على الاستثمار مع تقليص الصناعات الأخرى.‏

وتتخذ الإجراءات التوسعية للشركات مجالا أكبر في الوقت الذي يدق فيه المشرعون ‏والمنظمون في واشنطن وأوروبا ناقوس الخطر بشأن تركيز قوة عمالقة التكنولوجيا وكيف ‏يمكن أن يضر ذلك بالمنافسين ويؤدي إلى قضايا أخرى ، مثل نشر التضليل. ‏

وفي هذا الأسبوع، كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يعدون تهماً لمكافحة الاحتكار ضد ‏أمازون لاستخدامها هيمنتها في التجارة الإلكترونية لطرد المنافسين الأصغر ، في حين ‏بدأت بريطانيا في التحقيق في شراء ‏Facebook‏ لشركة ‏GIF‏.‏

ولم تخف بعض الشركات العملاقة التقنية سرًا كبيرًا عن نيتها المضي قدمًا في ركود أدى ‏إلى ترك أكثر من 44 مليون أمريكي عاطلين عن العمل ويحذر المسؤولون من أنه سيكون ‏طويل الأمد.‏

وقال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك ، في مكالمة هاتفية مع ‏المستثمرين الشهر الماضي: "كنت أؤمن دائمًا أنه في أوقات الانكماش الاقتصادي ، فإن ‏الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو الاستمرار في الاستثمار في بناء المستقبل.. عندما ‏يتغير العالم بسرعة ، يصبح لدى الناس احتياجات جديدة ، وهذا يعني أن هناك المزيد من ‏الأشياء الجديدة التي يجب بناؤها".‏

ومع مضاعفة النمو في وقت يعاني من ألم اقتصادي ، تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى ‏هذا النمط، ففي فترات الركود السابقة كانت تلك الشركات هي التي استثمرت في حين كان الاقتصاد في ‏أضعف حالاته أكثر بروزًا، وعلى سبيل المثال، فى التسعينات ، استغلت شركة ‏IBM‏ ركودًا لإعادة توجيه نفسها من شركة أجهزة إلى ‏شركة برامج وخدمات. ‏

وضاعفت شركة آبل ، التي تهيمن أجهزة ‏iPhones‏ الخاصة بها الآن على الأسواق ‏ميزانيتها للبحث والتطوير لمدة عامين خلال فترة الانكماش الاقتصادي في أوائل العقد ‏الأول من القرن الحادي والعشرين، وقال جيني تشاتمان ، الأستاذ في مدرسة هاس ، إن ‏ذلك أدى إلى قيام الشركة ، التي أفلست تقريبًا في أواخر التسعينات ، بإنشاء مشغل موسيقى ‏iPod‏ ومتجر الموسيقى ‏iTunes‏ - وفي النهاية ‏iPhone‏ و ‏App Store‏ وخط نمو غير ‏مقيد.‏

وقال رانجان روي ، وهو معلق تكنولوجي لمدونة صناعة الإنترنت ، إنه كان من الواضح ‏أن عمالقة التكنولوجيا لا يخشون أن يصبحوا أكثر عدوانية الآن، وأضاف "بدون أي صد ‏من المنظمين ، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى ستخرج بلا شك من الوباء الأكثر قوة .. ‏أصبحت أجزاء كثيرة من حياتنا اليومية تعتمد على منتجاتهم ، أو يمكنهم شراء أو نسخ ‏الخدمات التي لا يقدمونها حتى الآن".‏

أما أمازون وأبل وفيس بوك وجوجل ومايكروسوفت ، التي رفضت أو لم تستجب لطلبات ‏التعليق ، فلديها الكثير من المال المقدر بحوالي 557 مليار دولار، أصبحت الشركات قادرة ‏على الحفاظ على وتيرة عمليات الاستحواذ والاستثمارات المماثلة للسنة الماضية حيث ‏كانوا من بين أفضل المنفقين على الشركات في البحث والتطوير لمعظم العقد الماضي ، ‏وفقًا لشركة ‏PwC‏ ، شركة المحاسبة الكبيرة.‏

عززت الشركات نشاطها منذ مارس ، عندما بدأت طلبات الحماية في المكان، ومع تكيف ‏Amazon‏ و ‏Facebook‏ وغيرهم مع موظفيهم الذين يعملون من المنزل ، واجهوا ارتفاعًا ‏كبيرًا في الاستخدام وارتفعت شعبية برامج المراسلة والمؤتمرات عن بعد الأخرى.‏

وبدأت شركة ‏Microsoft‏ ، على سبيل المثال ، في الترويج لخدمة مؤتمرات الفيديو ‏Teams‏ والتي تتيح للأشخاص التحدث والتعاون عبر الإنترنت. ‏

وقامت ‏Google‏ أيضًا بتحديث المنتجات التي يمكن للأشخاص استخدامها للعمل من ‏المنزل. في أبريل ، قالت إن خدمة ‏Google Meet‏ ، ستكون متاحة بسهولة داخل نوافذ ‏Gmail‏ للأشخاص ومجانية لأي شخص لديه حساب ‏Google‏. ‏

وقالت أيضًا إنها ستبدأ في جعل القوائم في نتائج بحث التسوق مجانية في الغالب ، بدلاً من ‏دفع التجار مقابل ظهور جميع منتجاتهم في النتائج ، لتعزيز عمليات البحث في التجارة ‏الإلكترونية.‏

وبدورها قالت أمازون هذا الشهر أنها تستأجر 12 طائرة بوينج 767 لزيادة أسطولها إلى ‏أكثر من 80 طائرة.‏

كانت أمازون تعاني في البداية من كثرة الطلبات عبر الإنترنت والمخاوف المتعلقة ‏بالسلامة على عمال المستودعات واستجابة لذلك ، أضافت أكثر من 175 ألف وظيفة ‏لمواكبة الطلب.‏

واستثمرت أمازون منذ ذلك الحين. في حين توقف الطيران تمامًا عن انتشار الوباء ، ‏قالت الشركة هذا الشهر إنها ستضيف 12 طائرة بوينج 767 إلى أسطولها المكون من أكثر ‏من 70 طائرة تسليم. كما ناقشت شراء ‏Zoox‏ ، وهي شركة مستقلة لبدء تشغيل السيارات ‏بقيمة 2.7 مليار دولار ، وفقًا لشخص مطلع على المحادثات. وقد ذكرت صحيفة وول ‏ستريت جورنال المناقشات في وقت سابق.‏

وشركة ‏Apple‏ ، التي لديها 193 مليار دولار نقدًا وديونًا اشترت هذا العام تطبيق ‏DarkSky‏ وهو تطبيق شهير للهواتف الذكية في مجال الطقس و ‏NextVR‏ ، شركة الواقع ‏الافتراضي ؛ فويسيس ، مساعدة رقمية وشركة برمجيات التعرف على الكلام ؛ و ‏Xnor.ai‏ ‏، شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي.‏

وستعقد ابل قريبًا مؤتمرًا للمطورين افتراضيًا وتدير طفرة في النشاط على ‏FaceTime‏ و ‏iMessage‏ حيث يستخدم الأشخاص هذه الخدمات للتواصل في الحجر الصحي.‏

وكان نشاط ‏فيس بوك‏ هو الأكثر وضوحًا عندما اجتاح كورونا الولايات المتحدة في ‏مارس، وقال زوكربيرج إن فيس بوك كان يحاول فقط إبقاء شيئا يعطي امل.‏ ولكن سرعان ما استفادت الشركة حيث قام زوكربيرج بتسريع بناء بعض المنتجات وقدم ‏Messenger Rooms‏ ، وهي خدمة دردشة فيديو جماعية ، في أبريل.‏

في الشهر نفسه ، قال ‏فيس بوك‏ إنه يأخذ حصة 5.7 مليار دولار في شركة ‏Reliance ‎Jio‏ الهندية وهو كان أكبر استثمار في شركة خارجية ، مما منحها المزيد من الوصول إلى ‏أحد الأسواق الرقمية الأسرع نموًا في العالم.‏

وقال فيس بوك عن الصفقة: "نحن ملتزمون بربط المزيد من الأشخاص في الهند مع جيو" ‏، مشيرًا إلى أن جيو جلب أكثر من 388 مليون شخص عبر الإنترنت في أقل من أربع ‏سنوات.‏

في الشهر الماضي ، اشترى ‏فيس بوك‏ شركة ‏GIF Giphy‏ بمبلغ يقدر بـ 400 مليون ‏دولار وستدمج مع ‏انستجرام‏، وفي الأسبوع الماضي استثمرت الشبكة الاجتماعية ‏الملايين في ‏Gojek‏. مقرها في جاكرتا ، إندونيسيا ، وهو تطبيق للمدفوعات الرقمية والنقل ‏والخدمات الأخرى التي يستخدمها أكثر من 170 مليون شخص في جنوب شرق آسيا.‏

ويعمل ‏فيس بوك‏ الآن على صندوق المغامرة الجديد ، والذي سيساعده على اكتشاف ‏التطبيقات الشائعة الجديدة وتم الإبلاغ عنه في وقت سابق من قبل أكسيوس.‏

في قيادة هذا النشاط ، قد يكون زوكربيرج جديراً بالإشارة من عضو مجلس إدارة فيس بوك ‏، الرأسمالي الاستثماري مارك أندريسن، حيث كتب فى إبريل الماضي منشورًا على مدونة ‏بعنوان "حان وقت البناء" وقال: "نحتاج إلى مطالبة المزيد من قادتنا السياسيين ، من ‏رؤسائنا التنفيذيين ، رجال الأعمال لدينا ، مستثمرينا."‏

وبعد أقل من أسبوعين ، قال زوكربيرج في مكالمة مع المستثمر إنه كان يفعل ذلك بالضبط: ‏البناء، وقال إنه شعر "بمسؤولية وواجب في الاستثمار" وأضاف "نحن في وضع محظوظ ‏لنكون قادرين على القيام بذلك".‏