قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

كتب محمد عبد المجيد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من الضفة، رافقها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وأفاد نادى الأسير، بأن قوات الاحتلال تعتقلت ستة مواطنين من الخليل، غالبيتهم من بلدة بيت أمر وهم: وحيد حمدى أبو ماريا "52 عاما" وهو أسير محرر أمضى سنوات فى سجون الاحتلال، ومحمد شحدة الصليبى "22 عاما"، وسليمان جودت بحر "21 عاما"، ونور محمد نايف الصليبى "18 عاما".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، من بلدة يطا جنوبا، اعتقل الاحتلال كلا من: رائد يقين الجعبري، ويونس عرفات بصل "39 عاما".

ومن جنين، اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة وهما: عامر عبد الرحمن بعجاوى وهو أسير محرر، وحافظ إبراهيم وجيه أبو بكر.

كما اعتقل الاحتلال، المواطن حمزة خيرى قُبج "23 عاما"، من بلدة عنبتا شرق محافظة طولكرم، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.

ومن مخيم الأمعرى بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال حمزة البس "20 عاما"، والطالب فى جامعة بيرزيت حمزة أُبى زلوم وهو أسير محرر، إضافة إلى مواطنين آخرين جرى اعتقالهما عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة وهما: محمد أحمد حماد، وعبد العزيز حامد وهما أسيران محرران.