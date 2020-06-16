(أ ش أ)

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه من المقرر أن يصدر الجهاز قرار تسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غدا، وقال رئيس الجهاز -في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أيضا أن يطلق الجهاز التطبيق الإليكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجاري.