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فيديو وصور.. كاليفورنيا تعيد فتح صالات الجيم باستخدام فواصل بلاستيكية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:24 م
فيديو وصور.. كاليفورنيا تعيد فتح صالات الجيم باستخدام فواصل بلاستيكية صالات الجيم
كتب محمد جمال

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أعادت كاليفورنيا افتتاح الصالات الرياضية للمواطنين مع منصات تدريب فردية للعملاء للحفاظ على المسافة الاجتماعية أثناء أداء التمارين الرياضية، وأفادت محطة KTLA الإخبارية أنه باستخدام ستائر البانيو. وقال مالك بيت سابسن للمنافذ: "لقد كان الأمر صعبًا حقًا ، لم نكن متأكدين مما إذا كنا سنكون قادرين على إعادة فتح أبوابنا مرة أخرى".

"ولكن نظرًا لأننا الآن قد توصلنا إلى هذا الحل ، فإنه أصبح أكثر بأسعار معقولة ، والآن يمكننا إعادة فتح نسخة احتياطية أكثر أمانًا وصحة لعملائنا".وقالت سابسين إن ستائر الحمام كانت بديلاً أرخص من فواصل زجاج شبكى ، مما يسمح لها ببناء قرون بعرض ستة أقدام - لكل منها دمبلز ومعدات أخرى خاصة به ، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت .

غرفة لكل شخص
غرفة لكل شخص

 

وذكرت وكالة KTLA أنه قبل التمرين ، يُطلب من الأعضاء أيضًا تطهير أيديهم ، وقياس درجة حرارتهم والتوقيع على تنازل، وقال سابسين إن صالة الألعاب الرياضية ستستضيف دروسًا على Zoom أثناء الوباء للأشخاص الذين يشعرون براحة أكبر فى الانضمام إلى المجموعة من المنزل.

2أداء التمارين
أداء التمارين

وكتب على موقع إنستجرام: "سنستمر أيضًا في استضافة دروس ZOOM حتى نحصل على التطعيم" . "هذا الجهد هو استيعاب أعضائنا الذين يفضلون البقاء في المنزل ولكن لا يزالون يتلقون تمرينًا جيدًا إذا لم يكونوا مستعدين للعودة شخصيًا." يأتي إنشاء صالة الألعاب الرياضية الجديدة حيث سمحت بعض أجزاء الولاية بإعادة فتح مراكز اللياقة البدنية مع الحفاظ على إجراءات التواصل الاجتماعي.


كاليفورنيا

أمريكا

صالات الجيم

كورونا

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