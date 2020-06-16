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فيديو.. منتدى شباب العالم يرسل رسالة سلام عالمية ويطلق أغنية "نقف الآن متحدين"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:10 م
فيديو.. منتدى شباب العالم يرسل رسالة سلام عالمية ويطلق أغنية "نقف الآن متحدين" منتدى شباب العالم
محمد الجالى

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أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن قيام مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي بمبادرة من أجل التواصل مش شباب الفنانين المشاركين في مسرح شباب العالم بنسختيه الأولى والثانية، حيت تم التنسيق والتحضير لورشة عمل عن بعد أثمرت نتائجها عن الخروج بإنتاج أغنية بعنوان "نقف الآن متحدين"،  STANDING NOW AS ONE، بهدف دعم وتقديم الشكر والتحية لجهود الاطقم الطبية حول العالم، وإرسال رسالة سلام وتفاؤل للإنسانية وأهدائها للعالم أجمع من خلال منتدى شباب العالم
 
 
تأتى هذه المبادرة تزامناً مع ظهور فيروس كورونا، حيث حرص الشباب والفنانين المشاركين على الالتزام بالأجراءات الوقائية من خلال العزل المنزلى، كما التزموا بالتباعد الإجتماعى عند التصوير وتسجيل الصوت.
 
وواجهت ورش العمل ظروف صعبة طوال فترة عملها على مدار ثلاثة أشهر، في ظل أنتشار وباء كوورنا على مستوى العالم، وفرض حظر التجوال وصعوبة التتحرك لتسجيل وكتابة وتلحين الاغنية.
 
شارك في إعداد الأغنية تسع جنسيات مختلفة من مصر وروسيا ونيجيريا والكاميرون والولايات المتحدة الامريكية ونيبال واليمون ومنجوليا وإيطاليا، وتغنى الأغنية بتسع لغات.
 
ومشرح شباب العالم هو احد الفعاليات التي تقام على هامش منتدى شباب العالم منذ 2018، على مدار عامين، قدم فيه عددا من شباب الموهوبين من مختلف دول العالم فنونهم وثقافتهم وتبادل الرؤى بشكل فنى، بالإضافة إلى عقد ورش عمل مكثفة كان نتاجها عروض فنية ومسرحية تم عرضها أثناء انعقاد المنتدى.
 
ومنتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .وقد انطلقت النسخة الثالثة من المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وناقشت موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، ، والذكاء الاصطناعي، والاتحادمن أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

منتدى شباب العالم

نقف الآن متحدين

مسرح شباب العالم

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