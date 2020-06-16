فيديو.. فرحة معمرة 96 سنة بالشرقية بعد شفائها من الكورونا

الشرقية-إيمان مهنى

بمشهد يشبه و كأنه زفة عرس و رفع علامة نصر، دع طاقم العزل بمستشفى السعديين المركزى بمحافظة الشرقية، الحاجة فتحية أكبر معمرة تصاب بفيروس الكورونا بمستشفيات العزل على مستوى المحافظة.

فتقدم مدير مستشفى السعديين بمركز منيا القمح، ممر شرفى اصطفت فيه التمريض، يطلقون الزغاريد، بداية من غرفتها حتى باب الخروج من المستشفى بمشهد أشبه باحتفالات الزفاف ابتهاجا بخروج الحاجة فتحية عمرها 96 عام، بعد تعافيها من فيروس الكورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن هذه الحالة تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفى، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليها بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كان خرج اليوم 62 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 15 حالة من مستشفى أبو حماد المركزى، و 15 من مستشفى السعديين المركزى، و 11 من مستشفى الإبراهيمية المركزى، و 10 من مستشفى منيا القمح المركزى، و 6 من مستشفى بلبيس المركزى، و ٥ من مستشفى العزل بفاقوس، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 762 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 170 حالة بعزل الزقازيق، 142 بمستشفى السعديين، و 100 بمستشفى أبو حماد المركزى، و 88 بمستشفى منيا القمح المركزى، ٥١ بعزل فاقوس، 48 بمستشفى بلبيس، 29 حالات بالصدر، و 28 بمستشفى ههيا، و 22 بمستشفى الإبراهيمية، و 21 بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، و 21 بمستشفى ديرب نجم المركزى، و 16 بمستشفى أولاد صقر المركزى، و 9 بحميات الزقازيق، و 7 بمستشفى مشتول السوق المركزى، و 7 بمستشفى الصالحية الجديدة المركزى، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفى الصوفية المركزى، وحالة بمستشفى أبو كبير.