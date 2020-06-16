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فيديو.. تكدس داخل سجون قطر والسجناء يفترشون الممرات بعد امتلاء العنابر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:53 م
فيديو.. تكدس داخل سجون قطر والسجناء يفترشون الممرات بعد امتلاء العنابر تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يكشف حالة التكدس الضخمة التى تشهدها السجون القطرية، وهو ما يتسبب فى انتشار كبير لفيروس كورونا.

الفيديو أظهر بعض المساجين يفترشون ممر السجن نظرا لتكدس أعداد المسجونين داخل العنابر، حيث يثب  الفيديو بشكل قاطع ضخامة عدد المساجين فى سجون قطر بطريقة لا إنسانية، حيث تحولت قطر لسجن كبير .

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وذكر النشطاء أنه من كثرة أعداد المسجونين وامتلاء العنابر عن آخرها ينام المساجين على البلاط فى ممر العنبر بلا مراتب وبلا اغطية وبلا وسائد متجاورين لينتشر بينهم المرض أكثر.

وفى وقت سابق تداول نشطاء فيديوجراف عبر مواقع التواصل الإجتماعى يسلط الضوء على فضيحة معهد قطر أمريكا الذى كشفت تحقيقات السلطات الأمريكية أنه يستخدم لتشكيل لوبى قطرى داخل الولايات المتحدة الامربكية.

واعتبر الفيديوجراف أن وزارة العدل الأمريكية تلاحق عملاء تميم السريين وإن التحقيقات كشفت إن معهد قطر إمريكا تم تأسيسه بعد شهرين من المقاطعة العربية لقطر،حيث يصف المعهد نفسه بأنه مؤسسة ابحاث مستقلةلكنه يعمل فى الخفاء على الترويج لنظام تميم.

وأشار الفيديوجراف إلى ان التحقيقات أظهرت تلقى المعهد نحو 5.2 مليون دولار دعما من السفارة القطرية فى واشنطن ،ومليون دولار من المجلس القومى للسياحة، وأن سفارة تميم فى واشنطن تعهدت بدفع 1.2 مليون دولار سنويا للمعهد مقابل تسخير جهوده لمعالجة القضايا المثارة ضد قطر والدفاع عن قنوات الجزيرة وعلاقات تميم بطهران وكذلك الاتهامات التى تلاحق تميم بدعم الإرهاب والإخوان.


قطر

تميم بن حمد

سجون قطر

الدوحه

ازمه الدوحه

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