فى ذكرى مرور 6 سنوات على حكم الرئيس.. مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 2014 حتى 2020، شهدت محافظة سوهاج طفرة كبيرة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث بلغ حجم الاستثمارات فى هذا القطاع أكثر من مليار جنيه.

حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 85 الف متر مكعب يوم وتخدم 350 الف نسمة وتم تشغيلها فى سبتمبر 2016 ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتى تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 الف نسمة وتم تشغيلها فى يونيه 2016 ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز اخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 الف نسمة وتم تشغيلها فى يوليو 2016 وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز اخميم بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لتر لكل ثانية وتخدم 56 الف نسمة وتم تشغيلها فى اغسطس 2016 ومشروع محطة مياه اولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه والتى تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 الف نسمة وتم تشغيلها فى ابريل 2017 ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و 2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 الف نسمة وتم تشغيلها فى اغسطس 2017 ومشروع محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة وتم تشغيلها فى 2018.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى أنه تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحى والتى منها مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 الف نسمة وتم تشغيلها فى 2018 ومشروعات صرف صحى قرى السمطا والحلافى والغنيمية ونجع راجح ونجع احمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه تخدم 20398 نسمة وتم تشغيلها فى 2018 ومشروعى صرف صحى الحلاقى وام دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 الف نسمة وتم تشغيلها فى 2018 ومشروعى صرف صحى قريتى كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة وتم تشغيلها فى 2018 ومشروع صرف صحى نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 15868 نسمة وتم تشغيله فى 2017 ومشروع صرف صحى نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة وتم تشغيلها فى 2017 ومشروع صرف صحى حوض الثلاثينى بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة وتم تشغيلها فى 2017 ومشروع صرف صحى عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 الف نسمة وتم تشغيلها فى 2018 وكذلك المرحلة الاولى لمشروع صرف صحى الصلعا بتكلفة تبلغ 16.9 مليون جنيه وتخدم 15 الف نسمة وتم تشغيلها فى 2018

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه فى إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لجميع المواطنين بالمناطق المحرومة والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة خلال الفترة من 2016 حتى 2020 والتى تقدر بمبلغ 76.2 مليون جنيه لمياه الشرب و16.8 مليون جنيه للصرف الصحى كما انه تم تخصيص اكثر من 232 مليون جنيه خلال نفس الفترة للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لزيادة كفاءة المحطات والشبكات منها 164.2 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب ومبلغ 67.8 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحي.