فقد العشرات بعد غرق قارب في بحيرة كيفو بشرق الكونجو الديمقراطية

قال مسؤولون حكوميون ورئيسة منظمة غير حكومية اليوم الثلاثاء إن عشرات الأشخاص فُقدوا بعد غرق مركب في بحيرة كيفو بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقال نوربرت روجوشا المسؤول عن البحيرة المعين من قبل الحكومة دون أن يتطرق إلى تفاصيل إن الحادث وقع في وقت مبكر أمس الاثنين بعد نحو 20 دقيقة من انطلاق المركب من جزيرة في البحيرة باتجاه العاصمة الإقليمية جوما التي تبعد نحو 30 كيلومترا.

وقالت إستر موراتوا التي ترأس منظمة محلية للحقوق المدنية إن المركب غادر قرية كيشيكي في جزيرة إجوي في بحيرة كيفو التي تفصل بين جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا وعلى متنه ما يصل إلى 80 شخصا عند منتصف ليل الأحد تقريبا.

وأضافت أن الصيادين الذين توجهوا للمشاركة في جهود الإنقاذ عثروا على 19 ناجيا.