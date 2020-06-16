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فريق التحكيم التابع لـ"التجارة العالمية": إجراءات السعودية ضد قطر مبررة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:12 م
فريق التحكيم التابع لـ"التجارة العالمية": إجراءات السعودية ضد قطر مبررة إجراءات السعودية ضد قطر مبررة
كتب أحمد عرفة

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أعلن فريق التحكيم التابع لـمنظمة التجارة العالمية، أن إجراءات السعودية ضد قطر مبررة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

وبذلك يرتفع إجمالى حالات الاصابة بالفيروس فى قطر إلى 82,077، وإجمالى حالات الوفاة إلى 80 حالة.

 

وفيما تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 439 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.


التجاره العالميه

قطر

السعوديه

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