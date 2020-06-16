فرنسا تعلن تسجيل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 111 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في ارتفاع كبير لمعدل المتوفين بالمرض الذي سجلته على مدى 6 أيام، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

فى غضون ذلك، تبدأ لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية بداية من اليوم الثلاثاء بالاستماع المدير العام للصحة، جيروم سالومون، للوقوف على الأزمة الصحية فى البلاد.

وتم إنشاء لجنتى تحقيق فى البرلمان لتحليل الاختلالات فى إدارة أزمة Covid-19، واحدة فى مجلس الشيوخ، والأخرى فى الجمعية الوطنية، وستعقد هذه الهيئات جلسات استماع، وستقوم بزيارات إلى دور رعاية المسنين بشكل خاص.

وسيتناول النواب وأعضاء مجلس الشيوخ النقص فى مخزون الكمامات، واستراتيجية فحص السكان، وقضية الوفيات فى دور رعاية المسنين والحكم.

كما يعتزم البرلمانيون لبدء ستة أشهر من جلسات الاستماع لتحليل إدارة أزمة الفيروس التاجى، هذا العمل، الذى يبدأ يوم الثلاثاء 16 يونيو للجنة الجمعية من شأنه أن يجعل من الممكن إيجاد حلول للاختلالات التى حدثت فى البلاد.

وفى بداية الأزمة، أدركت السلطة التنفيذية بسرعة أن فرنسا ليس لديها أقنعة كافية فى المخزون، حيث يقول تحقيق أجرته صحيفة لوموند الفرنسية، "فى أقل من ثلاث سنوات، تم انخفاض مخزون الأقنعة الجراحية بمقدار ستة اضعاف، من 714 مليون فى مايو 2017 إلى 117 مليون فى مارس 2020.