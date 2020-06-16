فتح 8 مواقع أثرية فى أربعة محافظات أمام الجمهور أول يوليو.. تعرف عليها

كتبت آمال رسلان

تستعد وزارة السياحة والأثار لعودة فتح المناطق الأثرية، وذلك بعد أن تم إغلاقها فى مارس الماضى على خلفية إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن عدة مواقع أثرية رئيسية سوف يتم فتحها في شهر يوليو القادم، وتشمل 8 مواقع فى أربع محافظات بالتوازى مع العودة التدريجية للسياحة الخارجية، لافتا إلى أن الفتح سيتم على مراحل وتدريجيا.

واتخذت الدولة المصرية إجراءات عديدة من أجل عودة السياحة مجددا بعد الأزمة التى ألمت بها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تلك الجهود أسفرت عن خطوة إيجابية أعلن عنها مجلس الوزراء الخميس الماضى بفتح السياحة الدولية لثلاث محافظات فى الأول من يوليو.

يأتى هذا بالاضافة إلى أن الوزارة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الأثرية الهامة خلال الفترة المقبلة، و يصل عددها إلى 9 افتتاحات لمتاحف أثرية بمحافظات مصر المختلفة، وستتم جميعها خلال ال60 يوما المقبلة، وتشمل قصر البارون إمبان في مصر الجديدة، متحف شرم الشيخ (جزئي)، متحف كفر الشيخ، متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، متحف المركبات الملكية في بولاق، ميدان التحرير، موكب المومياوات الملكية، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، متحف المطار وإليك أهم المناطق الأثرية التى سيتم فتحها فى المرحلة الأولى بداية يوليو:

1. منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

2. المتحف المصرى بالتحرير

3. قلعة صلاح الدين الأيوبي.

4. معابد الكرنك والأقصر.

5. معبدى فيلة و أبو سمبل بأسوان.

6. متحف الغردقة الأثرى.

7. سيتوالى فتح بقية المواقع الأثرية حتى شهر سبتمبر المقبل.

8. عدم تجاوز الفوج السياحى لأكثر 25 شخص لحين إشعار آخر.

9. قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين.

10. تحديد 200 زائر فى المتاحف الكبرى حد أقصى فى الساعة مثل متحف التحرير و 100 زائر فى المتاحف الأخرى .