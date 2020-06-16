اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فتح 8 مواقع أثرية فى أربعة محافظات أمام الجمهور أول يوليو.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:00 ص
فتح 8 مواقع أثرية فى أربعة محافظات أمام الجمهور أول يوليو.. تعرف عليها معبد أبو سمبل
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد وزارة السياحة والأثار لعودة فتح المناطق الأثرية، وذلك بعد أن تم إغلاقها فى مارس الماضى على خلفية إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن عدة مواقع أثرية رئيسية سوف يتم فتحها في شهر يوليو القادم، وتشمل 8 مواقع فى أربع محافظات بالتوازى مع العودة التدريجية للسياحة الخارجية، لافتا إلى أن الفتح سيتم على مراحل وتدريجيا.

واتخذت الدولة المصرية إجراءات عديدة من أجل عودة السياحة مجددا بعد الأزمة التى ألمت بها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تلك الجهود أسفرت عن خطوة إيجابية أعلن عنها مجلس الوزراء الخميس الماضى بفتح السياحة الدولية لثلاث محافظات فى الأول من يوليو.

يأتى هذا بالاضافة إلى أن الوزارة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الأثرية الهامة خلال الفترة المقبلة، و يصل عددها إلى 9 افتتاحات لمتاحف أثرية بمحافظات مصر المختلفة، وستتم جميعها خلال ال60 يوما المقبلة، وتشمل قصر البارون إمبان في مصر الجديدة، متحف شرم الشيخ (جزئي)، متحف كفر الشيخ، متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، متحف المركبات الملكية في بولاق، ميدان التحرير، موكب المومياوات الملكية، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، متحف المطار وإليك أهم المناطق الأثرية التى سيتم فتحها فى المرحلة الأولى بداية يوليو:

1. منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

2. المتحف المصرى بالتحرير

3. قلعة صلاح الدين الأيوبي.

4. معابد الكرنك والأقصر.

5. معبدى فيلة و أبو سمبل بأسوان.

6. متحف الغردقة الأثرى.

7. سيتوالى فتح بقية المواقع الأثرية حتى شهر سبتمبر المقبل.

8. عدم تجاوز الفوج السياحى لأكثر 25 شخص لحين إشعار آخر.

9. قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين.

10. تحديد 200 زائر فى المتاحف الكبرى حد أقصى فى الساعة مثل متحف التحرير و 100 زائر فى المتاحف الأخرى .


الاثار

المواقع الاثرية

فتح المواقع الاثرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على الآثار القانونية لإدراج يحيى موسى و7 آخرين على قوائم الإرهاب

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:00 ص

"أبو السعدات" أسس علم "الآثار الغارقة" ومات غريقا بجوار أسطول نابليون

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 ص

مدينة سعودية تتحول لأكبر متحف مفتوح فى العالم للنقوش الصخرية.."نجران" تزخر بـ100موقع أثرى واكتشاف أول رسومات للفيل بالجزيرة العربية.. نقوش تؤرخ أولى محاولات كتابة الحروف الأبجدية (صور وفيديو)

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:00 ص

اليوم السابع داخل كنيسة العذراء والشهيد أبانوب "المحطة الخامسة لمسار العائلة المقدسة".. قضت بها العائلة المقدسة 17 يوما.. يرجع إنشاؤها للقرن الأول الميلادى.. تم بناء مبنى آخر على آثار الكنيسة القديمة عام 1814م

الأحد، 14 يونيو 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة