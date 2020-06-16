اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:40 م
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غلق وتشميع 5 محلات و4مقاهي لعدم التزامها بمواعيد الحظر بالبحيرة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:02 م
غلق وتشميع 5 محلات و4مقاهي لعدم التزامها بمواعيد الحظر بالبحيرة الحملات المرورية علي الأسواق
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي ضرورة تكثيف الحملات المرورية علي الأسواق و فض التجمعات وغلق جميع المقاهي والملاهي وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفى هذا السياق، شنت الوحدات  المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وبتأمين بقوة من شرطة المرافق .

وأسفرت تلك الحملات الرقابية عن تحرير 12 محضر بيئة وغلق وتشميع 5 محلات و3 مقاهي بكفر الدوار لمخالفتهم مواعيد الحظر  ورفع 130 حالة إشغال  وازالة 2مغسلة سيارات مخالفة وكذلك رفع 169 حالة إشغال مخالفه وغلق مقهى بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور .

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى وجود التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني المحافظة، وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة فى هذا الشأن.

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 
 
الحملات المرورية علي الأسواق (1)
الحملات المرورية علي الأسواق (1)

 

الحملات المرورية علي الأسواق (2)
الحملات المرورية علي الأسواق (2)

 

الحملات المرورية علي الأسواق (3)
الحملات المرورية علي الأسواق (3)

 

الحملات المرورية علي الأسواق (4)
الحملات المرورية علي الأسواق (4)

 

 


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