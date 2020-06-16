وأضافت أن العديد من كبريات الشركات العالمية للسيارات، مثل فولكسفاجن ونيسيان وتويوتا وسوزوكي ورينو أقامت خطوط تجميع لسياراتها على أراضي غانا.
فيما حذر خبراء اقتصاد محليون حذروا من هذه الخطوة، إذ أنها تجعل غانا عرضة لفقدان نحو 143 مليون دولار أمريكي تدخل إلى خزانة البلاد كعائدات جمركية سنوية لواردات السيارات في دولة تستورد 70% من سياراتها.