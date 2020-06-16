أكرا (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى غانا، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات السيارات القديمة التي يزيد تاريخ تصنيعها على 10 سنوات، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، وأوضحت السلطات في غانا -في بيان- أنها تتطلع عبر هذا القرار لأن تكون قاطرة تجميع وتصنيع السيارات في منطقة غرب أفريقيا وتغزو سوق سيارات المنطقة البالغ عدد سكانها 380 مليون نسمة بسياراتها المجمعة، الأمر الذي يقود غانا إلى تنشيط اقتصادها الوطني ويوفر فرص عمل جديدة لأبنائها.