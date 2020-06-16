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عمرو طلعت: تحويل مدينة بورسعيد لمدينة ذكية أولى ثمار استراتيجية الرقمنة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:08 م
عمرو طلعت: تحويل مدينة بورسعيد لمدينة ذكية أولى ثمار استراتيجية الرقمنة وزير الاتصالات خلال اللقاء
كتب عبد الحليم سالم - هبة السيد

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الوزارة تواصل العمل لتحقيق استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، مؤكدا أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية والتي تقوم على محورين رئيسيين هما : التحول الرقمي، وبناء القدرات والتنمية البشرية كما أن هذين المحورين  يرتكزان على قاعدتين، وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة.
 
وأضاف الوزير خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شريف كامل، أنه في منتصف عام 2019  تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبي للتحول الرقمي بمدينة بورسعيد والتي تقوم على مجموعة من حزم الخدمات  بينما شملت المرحلة الثانية عدد من الخدمات الجديدة ، وتضم المرحلة الثالثة خدمات منها المرور، الحياة الزراعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجاري، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقارى، مع السعى لإطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد، وتشمل: الغرف التجارية، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، التعليم، الشهر العقارى، إنفاذ القانون.
 
وأكد الوزيرالحرص التام على استكمال الخدمات واطلاق المبادرات، في كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور التي يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية، التوثيق المقدمة من من خلال وزارة العدل، التموين من خلال وزارة التموين، الاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا أن هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للالياف الضوئية  حيث تم ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد والمستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية  خلال ثلاث سنوات وسيتم خلال الربع الأول من العام الحالي ربط 5 آلاف مبنى حكومي بتكلفة مليار جنيه بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المباني الحكومية 6 مليارات جنيه.

وزير الاتصالات

عمرو طلعت

الغرفة الامريكية

غرفة التجارة الامريكية

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