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على عبد العال: حكومة مصطفى مدبولى حكومة حرب ونجحت فى مواجهة آثار كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:02 م
على عبد العال: حكومة مصطفى مدبولى حكومة حرب ونجحت فى مواجهة آثار كورونا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه من الظلم أن نقسو على الحكومة الحالية، قائلا: "هى حكومة حرب، وكل موازنات العالم بما فيها أكبر دولة وأكبر موازنة تأن من هذه الجائحة، واقتصاد توقف بالكامل فى كل العالم، وكون الدولة استطاعت مواجهة الأزمة وفى نفس الوقت توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد فهذا نجاح".
 
 
 
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أن هذه الحكومة تعمل فى ظل ظروف قاسية، قائلا: "لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة، والتحديات أمام هذه الحكومة كثيرة ونعمل كفريق متناغم، والطموحات كبيرة لكنها كان ممكن تلبيتها لولا الجائحة، فقد كنا اقتصاد واعد".
 
 
 
وأشار أيضا إلى أن هناك دروس كثيرة مُستفادة من الأزمة، أولها الاهتمام بالصناعة والزراعة والصناعات الدوائية التى أصبحت تحدٍ، مشيرا إلى أن الحكومة أبلت بلاءً حسنا فى ظل هذه الظروف القاسية، موضحا أيضا أن تحديد سعر برميل البترول بـ61 دولار للبرميل هو أمر جيد، لافتا إلى أن سبب انخفاض أسعار النفط عالمليا ليس اقتصاديا إنما بسبب حرب بين المنتجين.
 
 
 
واستطرد قائلا: "القيادة السياسية كان لها دورا كبيرا فى هذه الأزمة بعد أن كلف الحكومة بضخ 100 مليار جنيه كدفعه أولية للمحافظة على صحة المصريين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن اهتمامه بملف العمالة غير المنتظمة، حيث كلف بصرف مبلغ 500 جنية لدعم هذه العمالة.

على عبد العال

الحكومه

البرلمان

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