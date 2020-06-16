عكاظ: السعودية تستعد لفحص موسع لسكان جدة لتقييم معدل انتشار كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن وزارة الصحة تستعد لإطلاق الفحص الموسع في مدينة جدة خلال أيام، لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد، تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وبحسب الصحيفة، سينفذ الفحص عبر منافذ مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات، عبر مراكز مخصصة أنشئت على الكورنيش.

يذكر أن الفحص الموسع بالسعودية، بدأ تنفيذه، ولا يزال، من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة السعودية بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر، ولكنه في الوقت نفسه أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

وتواصل وزارة الصحة تنفيذ المسح النشط لفايروس «كورونا» الجديد كإجراء احترازي استباقي، حيث تقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، سعياً لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يسهم في عدم تفاقم المرض.